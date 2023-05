Juve, finale Europa League, Nagelsmann e Stadio della Roma: le ultimissime

La sentenza relativa alla nuova penalizzazione da comminare alla Juventus potrebbe arrivare già in data odierna ma è possibile che i tempi possano dilatarsi: la Corte d'appello federale ha infatti 5 giorni di tempo per emettere la sentenza dopo l'udienza nell'ambito dell'inchiesta plusvalenze. La sentenza relativa all'inchiesta plusvalenze, che si potrebbe tramutare in una penalizzazione di 11 punti per la squadra di Allegri, è attesa in serata. La Corte federale è ancora in camera di consiglio.

Sarà Anthony Taylor a dirigere la finale tra Siviglia e Roma. L'inglese ha già arbitrato nella sua carriera la finale della Supercoppa europea tra Bayern Monaco e Siviglia nel 2020 (2-1 per i bavaresi), la finale della Nations League nel 2021 tra Spagna e Francia, e il 9 febbraio scorso la finale del Mondiale per club vinta dal Real Madrid.

Il Bayern gela il Napoli e tutti i club interessati a Julian Nagelsmann, allenatore ingaggiato nel 2021 e poi esonerato il 24 marzo per questioni di carattere tecnico e diversità di vedute: chi lo vuole, considerando che è legato ai bavaresi fino al 2026, dovrà versare almeno 10 milioni di euro.

"Con la società As Roma noi ci sentiamo regolarmente, il voto in Assemblea Capitolina è stato un passaggio molto importante". Si è espresso così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della festa in Campidoglio per la As Roma femminile campione d'Italia.