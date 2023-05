Lazio, Juve, CR7 e Nba: le ultimissime

Un abbraccio generale per la Lazio in Champions. Una festa grande per celebrare i dieci anni dalla vittoria in Coppa Italia vinta contro la Roma. Per la sfida con la Cremonese sono 25mila biglietti venduti e gli spettatori sfiorano i 52mila (sommano gli abbonati). La società ha comunicato di aver aperto anche la Curva Maestrelli. Il dato è destinato a crescere.

All’indomani di un lunedì buio per tutti i supporters bianconeri, sono arrivati i commenti dei gruppi organizzati della tifoseria juventina sui propri canali. La Uefa adesso escluderà a prescindere la Juve da tutte le coppe per un anno almeno", inizia così il comunicato del gruppo “Curva Sud Juventus” sulle proprie pagine. La nota dei supporters bianconeri prosegue, prendendo di mira la Superlega: "comandano solo loro e voglio continuare ad essere gli unici. Siamo arrivati al punto che in società i fallimenti vengono premiati. Sto campionato è stato uno schifo aberrante".

È finito nei guai il fratello maggiore di Cristiano Ronaldo, Hugo dos Santos Aveiro, accusato di truffa ai danni della società torinese Pegaso, con la quale aveva un accordo per la realizzazione delle maglie della Juve di CR7. La causa legale è iniziata nel 2019, adesso però la Procura di Torino ha chiuso le indagini mandando a processo il fratello del campione portoghese con l'accusa di aver falsificato più di 13 mila magliette bianconere con nome e numero di Ronaldo.

Serata magica per Denver: i Nuggets di coach Michael Malone superano 113-111 i Los Angeles Lakers alla 'Crypto Arena', chiudono la serie con un clamoroso 'sweep' (4-0) e conquistano le Nba Finals per la prima volta nella loro storia.