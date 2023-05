Coppa Italia, Napoli, Benitez e ViniciusJr

Attesa per Inter-Fiorentina. De Lautentiis pensa a Luis Enrique. Benitez vuole tornare in panchina. Fermato il Var di Valencia-Real Madrid

ROMA – Inter e Fiorentina si contenderanno questa sera alle 21 allo stadio Olimpico di Roma la Coppa Italia il primo trofeo stagionale. Le probabili formazioni.

Il patron del Napoli avrebbe scelto il successore di Luciano Spalletti che a fine stagione, dopo aver vinto lo scudetto, lascerà gli azzurri: in cima alla lista ci sarebbe Luis Enrique. Non si tratta dell'unico candidato perché come ha detto il patron sono cinque i tecnici già contattato, ma certamente il nome che adesso è in cima alla lista dei preferiti.

"Il calcio continua sempre a cambiare e io sin da quando ho lasciato l'Everton del 2022 continuo a studiare i mutamenti. Sono pronto per nuove sfide, dovunque mi portino". Così Rafa Benitez parla sul sito specializzato "'The Coaches Voice" della sua possibilità di tornare su una panchina, in un periodo in cui anche il suo nome viene fatto per un possibile ritorno al Napoli.

L'arbitro addetto al Var durante Valencia-Real Madrid di domenica, interrotta per insulti razzisti nei confronti di Vinicius, poi espulso, è stato sostituito. Iglesias Villanueva era l'addetto al Var durante la partita vinta (1-0) dal Valencia contro il Real. Al termine, venti minuti dopo gli incidenti che hanno interrotto il gioco per diversi minuti intorno al 70' per insulti razzisti, una colluttazione tra Hugo Duro e Vinicius ha costretto l'arbitro di campo (Ricardo de Burgos Bengoetxea) a rivedere l'azione sul video. Ma Nacho Iglesias Villanueva ha mostrato solo il replay del gesto costato all'attaccante brasiliano un cartellino rosso diretto, non trasmettendo le immagini del giocatore del Valencia, Hugo Duro.