Napoli, Lazio, Roma e Juventus: le ultimissime

De Laurentiis punta su Luis Enrique. La Lazio pensa a Openda. Romamatematicamente in Europa. Parla Evelina Christillin membro dell'Uefa

ROMA - De Laurentiis vuole la Champions e ha deciso che l’uomo più giusto a cui affidare il suo ambizioso e complesso progetto si chiama Luis Enrique. lui sa come si fa, l’ha conquistata da allenatore blaugrana nel 2015 insieme con la Liga, la Supercoppa Uefa, il Mondiale per club, la Coppa di Spagna.

La Lazio è a caccia di un vice Immobile: il nome nuovo è Lois Openda del Lens, 19 gol in Ligue 1 quest’anno. E’ belga, ha origini congolesi, ha 23 anni, è alto 1,77. Lo segue pure il Milan. E’ un attaccante duttile, difende il pallone spalle alla porta, aiuta nella costruzione del gioco, si lancia in profondità. A gennaio era stato proposto Retegui, prima che Mancini lo convocasse. A quel tempo costava intorno ai 5 milioni, oggi costa 15. C’è l’Inter su di lui. Se Marotta assesterà il colpo, per la Lazio non ci saranno chance.

Complice la vittoria in Coppa Italia dell'Inter sulla Fiorentina la Roma è certa di giocare in Europa la prossima stagione. Le prossime tre gare (due di campionato e la finale di Europa League contro il Siviglia) stabiliranno in quale delle tre competizioni continentali parteciperà il club.

"Futuro con Allegri? Per me è sì. E' l'unico che ha tenuto la barra dritta per quanto potesse, con tutto quello che è successo e io continuo a rinnovargli la fiducia". Così Evelina Christillin, membro dell'Uefa e tifosa juventina a margine di un evento di vela a Genova. "Immagino cosa voglia dire trovarsi in questa situazione e anche se questo non toglie che spesso la Juve non abbia avuto gioco e nemmeno giustifico il fatto di tirare i remi in barca come è successo ad Empoli - ha aggiunto - capisco però che trovarsi in una situazione del genere non debba essere stato facile”.