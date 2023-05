Lazio, Roma, Serie B e Zaccheroni: le ultimissime

La Lazio prepara la festa per il 26 maggio. Shooting delle nuove maglie della Roma. Aperta un'inchiesta su Perugia-Benevento. Zaccheroni parla dopo la caduta e il coma

ROMA - La Lazio festeggia il decennale della vittoria della Coppa Italia contro la Roma e prepara la festa per domenica in occasione della gara contro la Cremonese: prima del match tutti i protagonisti di quella partita scalderanno l'Olimpico ad un'ora dall'inizio con diverse iniziative ancor top secret. Al termine del match l'addio al calcio di Radu che dopo 15 stagioni in biancoceleste appende gli scarpini al chiodo.

In casa Roma pronta la nuova maglia targata Adidas: ieri all'Aventino, i giocatori e le giocatrici giallorossi l'hanno indossata per uno shooting. Ad essere immortalati sono stati Pellegrini, Cristante e Mancini e Paulo Dybala. Presenti anche le giocatrici, campionesse d'Italia, Bartoli (capitana), Giacinti e Linari.

La Serie B del Perugia si è chiusa con una vittoria amara contro il Benevento, che non ha evitato la retrocessione. La formazione umbra ha infatti chiuso al terzultimo posto visto il pareggio del Brescia, che ha preso l'ultimo posto disponibile per i playout. Il 3-2 finale al Curi non è valso nulla per il Perugia, ma è finito comunque nel mirino della Procura della Figc per il gol del 3-2 arrivato al 94' causato da un clamoroso errore di Leverbe.

"Sono vivo per miracolo, ma del mese in terapia intensiva non ricordo nulla": nella sua prima intervista dalla caduta in casa il 10 febbraio, Alberto Zaccheroni ha raccontato al Corriere della Sera la sua lenta ripresa spiegare di avere ancora un deficit con la memoria a breve ma di aver ripreso a fare lunghe passeggiate e a guardare le partite in tv.