Lazio, Milan, Juventus e Verona: le ultimissime

Lazio a caccia del secondo posto. Scontro per l'Europa allo Stadium. Verona ed Empoli per la salvezza

ROMA - Prosegue la penultima giornata del campionato di calcio di Serie A con la Lazio che alle 18 ospiterà la Cremonese per riagguantare il secondo posto conquistato dall'Inter grazie al 3-1 sull'Atalanta. In serata alle 20.45 la Juventus ospiterà il Milan, vero e proprio scontro per l'Europa. Alle 15 il Napoli di scena a Bologna, apre la giornata alle 12.30 il match salvezza Verona-Empoli, sempre alle 15 Monza-Lecce.