Lazio, Milan, Italia e Formula Uno: le ultimissime

Lazio festa e secondo posto. Juve battuta in casa. I convocati di Mancini per la Nations League. Verstappen domina a Montecarlo

ROMA – Una giornata di festa in un Olimpico tutto esaurito. La Lazio ha salutato nel migliore dei modi i tifosi nella sua ultima gara casalinga della stagione travolta dal calore dei 65mila accorsi per l'occasione. Un lungo pomeriggio iniziato con la festa per il decennale della vittoria della Coppa Italia contro la Roma e concluso con le lacrime di Radu che dopo 15 anni in biancoceleste ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Nel mezzo il 3-2 contro la Cremonese che ha riconsegnato ai biancocelesti il secondo posto in classifica a scapito dell'Inter: grande protagonista Milinkovic autore di una doppietta e la rete sul filo di lana che ha regalato la vittoria ai biancocelesti.

Nel posticipo il Milan espugna lo Stadium e consolida il quarto posto in classifica. Ai rossoneri basta la rete di Giroud al 40' del primo tempo per battere la Juventus. Che resta a quota 59 punti al settimo posto a -1 dalla roma sesta. Questi gli altri risultati di oggi: Verona-Empoli 1-1, Bologna-Napoli 2-2, Monza-Lecce 0-1.

Roberto Mancini ggi festeggia cinque anni da commissario tecnico dell’Italia. Per l’assalto al titolo di Nations League, il ct si affiderà di nuovo a Ciro Immobile, assente nell’ultimo anno e ogni volta per infortunio (non gioca dallo spareggio fatale con la Macedonia a Palermo), all’oriundo Retegui lanciato con successo all’ultimo giro delle qualificazioni europee e al talento di Raspadori, reduce da una stagione in controluce dietro a Osimhen.

Max Verstappen si aggiudica il Gran Premio di Monaco, settimo appuntamento del mondiale di F1. Il pilota della Red Bull parte dalla pole e non ha troppi problemi a gestire l'unico pilota in grado di insidiarlo, Fernando Alonso, il quale chiude secondo. Sale sul podio Esteban Ocon, mentre per trovare la prima Ferrari bisogna scendere il sesta posizione, dove si è posizionato Charles Leclerc, mentre Carlos Sainz è finito addirittura ottavo. Gara anonima per i piloti della Rossa, con Sainz che paga anche un errore commesso nel momento in cui ha cominciato a piovere in maniera importante. Appena giù dal podio, le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. Ascolta le news del pomeriggio