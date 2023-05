Roma, Lazio, Premier League e Sergio Rico: le ultimissime

Passi avanti per Paulo Dybala, ma non così importanti da poterlo considerare per una maglia da titolare. Di certo dopo l’allenamento di ieri la Roma ha la certezza di poter convocare l’attaccante argentino per la finale a Budapest, mettendo nel mirino il secondo tempo della sfida contro il Siviglia. Un po’ come aveva fatto nel quarto di ritorno contro il Feyenoord, quando entrò in campo nella ripresa e segnò il gol a pochi minuti dalla fine.

Una doppietta per far volare la Lazio. Due gol alla Cremonese, 3-2 finale e grande festa all’Olimpico. Parliamo di Milinkovic Savic, che ha fine partita ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Il futuro? Vediamo, ho un altro anno poi si parla alla fine. Dal primo giorno volevamo la Champions poi se ne parlerà. Dopo Empoli si vedrà".

La 38ª e ultima giornata di Premier League regala gli ultimi verdetti del campionato inglese. Nonostante la vittoria il Tottenham resta fuori dall'Europa. Ad Elland Road gli Spurs vincono 4-1 contro il Leeds di Gnonto (che viene retrocesso) con le reti Porro, Moura e la doppietta di Kane. Non bastano però i tre punti, visto il successo dell'Aston Villa di Emery, che piega 2-1 il Brighton di De Zerbi e si prende il settimo posto in classifica che vale un posto nella prossima Conference League.

Sergio Rico, portiere del Paris Saint Germain, ha accusato un trauma cranico dopo essere caduto da cavallo a El Rocío, un villaggio in Andalusia nei pressi di Huelva. Il 29enne estremo difensore è attualmente ricoverato all'ospedale 'Virgen del Rocío' di Siviglia, come riportato questa mattina dal quotidiano iberico ‘Muchodeporte'.