Roma, Sampdoria, Napoli e Chelsea: le ultimissime

Sarà Siviglia-Roma, quindi con la Roma tecnicamente in trasferta. Il rischio è di dover quindi giocare con la maglia bianca o con i calzettoni bianchi? La buona notizia per i romanisti è che la squadra spagnola ha il bianco come primo colore sociale, quindi non ci saranno problematiche. La Roma giocherà con la divisa interamente rossa, compresi i calzettoni.

Massimo Ferrero ha rifiutato l'offerta per l'acquisto del club presentata da Gestio Capital ed Aser Group. "Un no incomprensibile che mette a repentaglio il futuro immediato della società, ma che non ferma la volontà di Matteo Manfredi ed Andrea Radrizzani perseguire l'obiettivo di dare un brillante futuro alla Sampdoria". Lo dicono Matteo Manfredi e Andrea Radrizzani.

Lo aveva anticipato De Laurentiis, lo ha confermato la Lega: Napoli-Sampdoria, ultima giornata di campionato, si giocherà domenica pomeriggio alle ore 18.30. Orario strategico che è stato scelto per favorire la festa scudetto prevista nell'immediato post partita.

Mauricio Pochettino allenerà il Chelsea per le prossime due stagioni. Ad annunciarlo ufficialmente è stato proprio il club inglese, rendendo noto che l'allenatore argentino assumerà a tutti gli effetti la carica a partire dal 1' luglio 2023. Il contratto firmato da Pochettino sarà per i prossimi due anni con l'opzione del club per un'ulteriore stagione.