Juve, Napoli, Nazionale e Messi: le ultimissime

Accordo vicino tra la difesa della Juve e la Procura federale coordinata da Giuseppe Chinè, che vanno verso il patteggiamento per il secondo filone dell'inchiesta sportiva sulla doppia manovra stipendi del club bianconero, sui rapporti con gli agenti e sulle partnership considerate sospette con altre società.

Luciano Spalletti torna a parlare. Lo fa all'indomani dell'annuncio di De Laurentiis sull'addio al Napoli. L'allenatore conferma di fermarsi per un anno e spiega anche i motivi alla base della sua decisione divenuta ormai ufficiale: "Devo allenare Matilde, una figlia piccola con la quale non sono mai stato insieme. Ho bisogno di riposarmi, mi sento un po' stanco e non cambio idea. Si diventa grandi per le decisioni che si prende. Ho deciso io.”

Ritorno in azzurro per Nicolò Zaniolo (fuori da novembre) e Mattia Zaccagni (mancava da giugno) ma anche per Ciro Immobile (a settembre l'ultima con la Nazionale). L'ex fantasista della Roma e i due attaccanti della Lazio sono stati infatti inseriti dal ct Roberto Mancini nell'elenco dei 26 calciatori convocati per il pre-ritiro al Forte Village Resort in Sardegna in vista delle Finals di Nations League. Si rivedono anche il milanista Alessandro Florenzi e lo juventino Manuel Locatelli.

Messi torna al Barcellona? Ecco cosa ne pensa proprio il tecnico blaugrana Xavi, in un'intervista a Sport. "Non ho dubbi che ci darebbe una mano in campo e l'ho già detto anche al presidente. E' ancora un calciatore determinante perchè ha ancora fame, è un vincente e un leader. Non abbiamo ancora un Barcellona all'altezza di quello del 2010, per esempio ma Messi ci porterebbe talento, l'ultimo passaggio, gol, pericolosità sui calci piazzati.