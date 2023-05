Juve, Roma, Pirlo e Serie B: le ultimissime

Al via la partita giudiziaria sul secondo filone dell’inchiesta sportiva della Juve, ovvero sulle manovre stipendi 2019-20 e 2020-21, sulle partnership con altri club e sui rapporti con gli agenti. Dopo i 10 punti di penalizzazione per il processo sulle plusvalenze, il club bianconero sembra pronto a patteggiare per chiudere una volta per tutte, e senza ulteriori penalizzazioni, la vicenda giudiziaria.

Cresce l'attesa in casa Roma per la finale di Europa League contro il Siviglia a Budapest. I tifosi romanisti stanno letteralmente invadendo la capitale ungherese ma non tutti potranno seguire la squadra di Mourinho nella città magiara. Così, chi rimarrà a Roma, ha pensato bene di caricare l’ambiente. Nella notte alcuni ragazzi della Curva Sud hanno esposto uno striscione, con tanto di fumogeni e cori, all'esterno dello Stadio Olimpico per sostenere non solo la squadra ma soprattutto i fedelissimi che nelle prossime ore raggiungeranno l’Ungheria.

Dopo l'addio al Karagumruk, Andrea Pirlo è pronto a indossare nuovamente gli scarpini e lo farà nella Kings League. L'annuncio è arrivato nelle scorse ore nel corso della diretta Twitch dei 12 presidenti delle squadre che compongono la manifestazione. Pirlo scenderà in campo nel corso della quinta giornata e indosserà la maglia dei Jiantes.

Al Druso fa festa il Sudtirol. La squadra di Bisoli si aggiudica il primo round della semifinale playoff contro il Bari (1-0 il risultato finale). Partita poco spettacolare e avara di occasioni da gol. Vanno vicini al gol Cheddira e Mazzocchi nella ripresa. Al 92' ci pensa Rover a scatenare la gioia del pubblico di casa con il preciso stacco vincente sul secondo palo su cross di Casiraghi.