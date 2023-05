Roma, Juve, Agnelli e Napoli: le ultimissime

Buone notizie in casa Roma, Dybala torna in gruppo. Nell’ultimo allenamento a Trigoria prima della partenza per Budapest l'argentino si è allenato con i compagni e José Mourinho ora valuta come impiegarlo. Difficilmente il fantasista verrà schierato dal primo minuto, ma le sue condizioni fanno ben sperare per un impiego a partita in corsa.

Il Tribunale Federale Nazionale ha accettato il patteggiamento tra la Juventus e la Procura Federale: il club pagherà un'ammenda da 718 mila euro, ma non inoltrerà ricorso per i procedimenti. Sanzionati anche gli ex dirigenti bianconeri Fabio Paratici, Pavel Nedved e Federico Cherubini.

Patteggiamento per la Juventus, ma non per Andrea Agnelli. Nell'ambito dell'udienza per la manovra stipendi, il Tribunale federale nazionale ha stralciato la posizione dell'ex presidente bianconero che ora dovrà andare a giudizio. La data per il suo processo è stata fissata per il 15 giugno, nel caso in cui non dovesse trovare prima un accordo con la procura federale. Tutti gli altri dirigenti hanno ottenuto il patteggiamento. Quindi per l'ex presidente rimane percorribile la strada del ricorso.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato del tema allenatore ai microfoni della Rai: "Abbiamo un 4-3-3 che è il nostro modulo da blindare con giocatori straordinari che vogliamo tenere e abbiamo sul tavolo una decina di allenatori che abbiamo verificato che si cimentano con questo modulo. Il numero uno del club azzurro conferma i contatti con Luis Enrique ma parla anche di difficoltà legate alla concorrenza: "Luis Enrique è un grande allenatore, ha fatto molto bene al Barcellona, ma credo abbia in mente la Premier League”.