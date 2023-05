Roma, Giudice Sportivo, Douglas Costa e Totti: le ultimissime

Alla fine della conferenza allora i cronisti italiani hanno fattoallo Special One una domanda su Dybala, mentre il tecnico si allontanava. Mourinho ha riso, perché pensava di aver scampato la domanda, poi ha preso nuovamente la parola dichiarando: "Dybala? Venti-trenta minutini ce li ha...". Una risposta che ha scatenato la sala stampa, alla ricerca di una interpretazione alle risposte del tecnico.

Mourinho e Sarri, in coppia, a braccetto, quasi come una specie di derby. I due allenatori di Roma e Lazio risultano entrambi nel comunicato ufficiale in cui il giudice sportivo li sanziona per una giornata di campionato, l'ultima in programma. Né Mou né Sarri saranno in panchina rispettivamente contro lo Spezia all'Olimpico e l'Empoli al Castellani per la 38ª di Serie A: pagano una condotta sopra le righe nell'ultimo turno.

Secondo quanto riportato da O'Globo, Douglas Costa potrebbe presto finire in carcere dopo le accuse dell'ex compagna per il mancato mantenimento dei figli.L'ottavo tribunale di Porto Alegre, e in particolare la Corte di giustizia del Rio Grande do Sul, avrebbe infatti emesso un mandato di detenzione di un anno nei confronti dell'ex calciatore di Juventus e Bayern Monaco.

Il 30 giugno, in teoria, la famiglia Blasi, su decisione del Giudice, dovrà lasciare la Longarina, la scuola calcio di Francesco Totti, dopo anni di gestione. Ieri però ai campi sono stati apposti i sigilli e ai ragazzi (alcuni dei quali con disabilità) è stato impedito di allenarsi. Ecco perché oggi la famiglia Totti, rappresentata da Riccardo, fratello di Francesco, presidente della Totti Soccer School, ha presentato una denuncia penale alla Procura della Repubblica. Le famiglie dei ragazzi, ovviamente, ci sono rimaste male, perché la garanzia della scuola calcio, in questi anni, è sempre stata solo il nome dello storico Capitano della Roma e della sua famiglia e mai era successo che i campi fossero stati chiusi senza preavviso.