Roma, Lazio, Sampdoria e Douglas Costa: le ultimissime

Alle 21 la finale di Europa League. Sarri vorrebbe Milik. Ferrero sta vendendo la Samp. Douglas Costa rischia il carcere

ROMA - L'appuntamento con la storia è alle 21 alla Puskas Arena di Budapest: la Roma si gioca contro il Siviglia l'Europa League che aprirebbe ai giallorossi anche lì'ingresso in Champions ormai compromesso in campionato.

E' Milik la scelta numero uno per il vice Immobile. Sarri lo aveva scelto e voluto a Napoli per raccogliere l’eredità di Higuain, scappato alla Juve. Veniva dall’Ajax, era entrato all’epoca anche nei radar di Tare. La Juve non lo riscatterà o almeno così raccontano a Torino. Le ultime scelte di Allegri, Kean titolare anche a Siviglia e prima alternativa di Vlahovic, combaciano. Il club bianconero lo aveva preso in prestito con riscatto fissato a 7 milioni di euro più 2 di bonus. L’opzione scadrà il 10 giugno, non verrà esercitata.

Arrivano buone notizie per la Sampdoria e per tutti i suoi tifosi. Dopo tanta incertezza sembra infatti che la trattativa per la cessione del club è ormai chiusa: si è aperto uno spiraglio tra Massimo Ferrero e Andrea Radrizzani, la conferma è arrivata daòll'ormai ex patron blucerchiato: "Basta cercare un capro espiatorio, io sono 18 mesi che non 'tocco palla' con la Samp e gli errori non sono stati fatti da me. Io ho fatto il bene della società – ha detto Ferrero a Telenord - ho deciso col cuore e per la gente. Dico solo che un giorno mi rimpiangerete. In bocca al lupo ad Andrea Radrizzani che è un uomo di calcio".

Secondo quanto riportato da O'Globo, Douglas Costa potrebbe presto finire in carcere dopo le accuse dell'ex compagna per il mancato mantenimento dei figli. 'ottavo tribunale di Porto Alegre, e in particolare la Corte di giustizia del Rio Grande do Sul, avrebbe infatti emesso un mandato di detenzione di un anno nei confronti dell'ex calciatore di Juventus e Bayern Monaco. L'esterno, attualmente ai LA Galaxy, avrà comunque possibilità di fare ricorso.