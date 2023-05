Roma, serie A, Benzema e Roland Garros: le ultimissime

Tanti Vip a Budapest per la Roma. Gli arbitri dell'ultima di campionato. L'Arania tent Benzema. Fognini avanza a Parigi

ROMA – Grande attesa a Roma per la finale di Europa League in programma alle 21 a Budapest. I giallorossi sfideranno il Siviglia alla Puskas Arena e, oltre a Dan e Ryan Friedkin circa 20mila i romansiti che hanno raggiunto la capitale ungherese. Oltre a loro tantissimi vip: da Francesco Totti a Ruggiero Rizzitelli, passando per Vincent Candela, Simone Perrotta e Marco Cassetti. Confermata anche la presenza della ex presidentessa Rosella Sensi, oltre a tanti tifosi vip come gli attori Valerio Mastandrea, Carlo Verdone, Edoardo Leo, Emanuele Propizio, o i cantanti Antonello Venditti, il frontman dei Maneskin Damiano David, Noemi e Blanco. Non mancheranno ovviamente le figure istituzionali: attesi anche Giovanni Malagò, presidente del Coni, il ministro dello Sport Andrea Abodi, il presidente Figc Gabriele Gravina, il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin, Michele Uva direttore di Social & Environmental Sustainability della Uefa e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Gli arbitri della 38/a e ultima giornata di Serie A, in programma domenica 4 giugno alle ore 21: Sassuolo-Fiorentina (venerdì 2, ore 20.30): Marchetti; Torino-Inter (sabato 3, ore 18.30): Fabbri; Cremonese-Atalanta (sabato 3, ore 21): Perenzoni; Empoli-Lazio (sabato 3, ore 21): Massimi; Napoli-Sampdoria (ore 18.30): Feliciani; Atalanta-Monza: Di Bello; Lecce-Bologna: Piccinini; Milan-Verona: Valeri; Roma-Spezia: Maresca; Udinese-Juventus: Guida.

E' sempre più incerto il futuro al Real Madrid di Karim Benzema. Dall'Arabia Saudita è arrivata una ricca offerta all'attaccante francese, che starebbe pensando di salutare i Blancos. In scadenza di contratto a giugno come tanti suoi compagni di squadra, potrebbe vacillare di fronte all'offerta record arrivata e saluterebbe il Real dopo 353 gol in 547 presenze, 25 trofei (tra cui 5 Champions League) e un Pallone d'Oro vinto lo scorso anno.

Fabio Fognini non si ferma piu' agli Open di tennis di Parigi al Roland Garros. Il tennista ligure, dopo aver superato in tre set Felix Augee-Aliassime (in condizioni fisiche precarie, ad onor del vero), si ripete al secondo turno: 6-4 7-6 6-2 all'australiano Jason Kubler. Il 36enne ligure, ex n.1 d'Italia e attuale n.130 del mondo, non e' mai sembrato in difficolta' di fronte al suo avversario di cinque anni piu' giovane, n.69 del ranking Atp.