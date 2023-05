Roma, Juventus, Serie A e Roland Garros: le ultimissime

Il Siviglia vince l'Europa League. Spunta Lodi per la Juventus. Gli MVP della Serie A. Tre italiani avanzano a Parigi

ROMA – La Roma cade ai calci di rigore e dice addio al sogno Europa League e alla Champions League. Decisivi gli errori di Mancini e Ibanez che hanno condannato i giallorossi alla sconfitta dopo una battaglia infinita. Sblocca Dybala al 35' del primo tempo, al 10' della ripresa l'autogol di Mancini rimette gli spagnoli in gioco e dopo i supplementari il Siviglia fa sua la Coppa ai rigori.

Svelati i candidati della Lega Serie A per i migliori calciatori ruolo per ruolo della stagione 2022-23 da cui uscira' anche il titolo di Mvp, andato lo scorso anno a Rafael Leao. Il Best Overall sara' annunciato il prossimo 2 giugno. Per il miglior portiere sono stati selezionati Di Gregorio (Monza), Provedel (Lazio) e Skorupski (Bologna). La 'short list' dei migliori difensori comprende due del Napoli, Kim e Di Lorenzo, e il milanista Theo Hernandez. Il titolo di miglior centrocampista se lo contenderanno Barella (Inter), Milinkovic-Savic (Lazio) e Rabiot (Juventus). Tra gli attaccanti si sfideranno Osimhen (Napoli), Lautaro Martinez (Inter) e Rafael Leao (Milan).

Potrebbe essere Renan Lodi il nome nuovo per la difesa della Juventus. Secondo quanto appreso dai media brasiliani, infatti, il club bianconero avrebbe chiesto informazioni sul calciatore di proprietà dell'Atletico Madrid. Nella stagione appena conclusa, Lodi ha indossato la maglia del Nottingham Forest, contribuendo alla conquista della salvezza della formazione inglese con ben 28 presenze. Con l'Atletico Madrid ha un contratto con scadenza 2026, ma gli spagnoli sarebbero intenzionati a cederlo in cambio di una giusta offerta.

Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti continuano il loro cammino al Roland Garros 2023. I due giocatori italiani hanno superato i loro avversari in tre set con altrettante prestazioni superlative. Fognini partiva favorito contro l'australiano Jason Kubler e alla fine si e' imposto per 6-4 7-6(5) 6-2. Per Sonego il bis contro Ugo Humbert. Musetti, 17esima testa di serie, si e' imposto sul russo Alexander Shevchenko, numero 87 del ranking, con un netto 3-0.