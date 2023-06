Roma, Lazio, Messi ed Espanyol: le ultimissime

Mourinho: "Voglio restare ma...". Sarri punta tutto su Milik. Messi pronto a tornare al Barcellona. l'Espanyol fa ricorso in tribunale per la retrocessione

ROMA - "Voglio rimanere nelle condizioni per dare di più. E' una buona notizia non giocare la Champions: può sembrare paradossale, ma non siamo ancora una squadra da Champions". Dai microfoni di Sky Sport, si sfoga così Jose Mourinho dopo la sconfitta in finale di Europa League. "Speriamo che Taylor, grande arbitro, faccia solo la Champions", è la battuta dell'allenatore della Roma dopo la finale di questa sera strappata ai rigori dal Siviglia. "Voglio rimanere però i miei giocatori meritano di più. E anche io merito di più. Io sono stanco di essere tanto: allenatore, uomo di comunicazione, la faccia che dice - è la stoccata finale - 'siamo stati derubati'".

Dieci giorni per conoscere il futuro di Milik. L’opzione di riscatto scadrà il 10 giugno, se la Juve la lascerà cadere sarà più facile per la Lazio tentare l’assalto. Sarri lo conosce bene ed è il profilo più economico tra quelli in lista. Il riscatto dei bianconeri è fissato a 7 milioni più bonus. All’Olympique Marsiglia, club che detiene il cartellino, non resterà. Sarri lo vede bene come vice Ciro, ci sarebbe già stato un contatto tra tecnico e giocatore per valutare la sua disponibilità. Si conoscono, hanno lavorato insieme a Napoli, si riabbraccerebbero.

Leo Messi ritorna al Barça con l’aiuto dell’Inter di Miami. Il suggestivo scenario di mercato arriva direttamente dalla pagine dell’Equipe, che assicura che di fronte alle lungaggini della Liga nel dare l’ok definitivo al piano di sostenibilità economica presentato dal Més que un Club, Joan Laporta avrebbe escogitato questo escamotage per sbloccare la situazione e poter, così, presentare all’impaziente Genio di Rosario l’anelata offerta che attende, ormai, da diverse settimane. Non è un mistero, infatti, che per Leo e per l’inseparabile Antonella la prima scelta rimane il ritorno alla rimpianta dimora di Castelldefels.

L'Espanyol, retrocesso dalla Liga, intende portare davanti a un tribunale civile i torti arbitrali che sostiene di aver subito e che sarebbero stati determinanti per la discesa nella Segunda Division. Lo rivela 'As, ricordando che la squadra di Barcellona ha già presentato un ricorso agli organi disciplinari per gli le 'sviste' di cui sarebbe stata vittima contro l'Atletico Madrid (gol fantasma dei biancorossi nella partita finita 3-3) e contro il Valencia (2-2).