Messi, Napoli, Lazio e Hamsik: le ultimissime

Messi lascia il Psg. Spalletti allenatore dell'anno. I biancocelesti interessati a Reinier. Hamisk dice addio al calcio

ROMA – Ora è ufficiale: Messi lascerà il Psg. Lo ha ufficializzato il tecnico Galtier dei francesi in conferenza: "Ho avuto il privilegio di allenare il miglior giocatore della storia del calcio. Quella contro il Clermont al Parco dei Principi sarà l'ultima partita di Messi con il Paris Saint Germain". L'argentino è tentato dall'Arabia Saudita con l'Al Hilal del connazionale Ramon Diaz, pronto ad offrire 600 milioni di euro a stagione.

Luciano Spalletti è stato eletto allenatore dell'anno: è lui l'uomo simbolo della panchina per la stagione appena conclusa. Vince il tecnico del Napoli e c'erano pochi dubbi dopo la conquista dello scudetto. L'annuncio è stato dato sui social dalla Lega di Serie A. Spalletti è stato uno dei grandi protagonisti della cavalcata azzurra con il traguardo del tricolore tornato a Napoli a 33 anni di distanza dall'ultima volta.

Una voce di mercato arriva dalla Spagna: “La Lazio su Reinier del Real Madrid”. Al momento nessuna conferma, ma il talento brasiliano di 21 anni è uno dei profili che stuzzicano di più tra i giovani che giocano in Europa. Il Real lo ha pagato 3 anni fa ben 35 milioni di euro. La sua carriera non è ancora decollata al contrario di quelle di Vinicius e Rodrygo. Dal Castilla ai prestiti al Borussia Dortmund e al Girona. Appena 5 partite da titolare, 12 subentri e un gol segnato. Cerca un’occasione per rilanciarsi.

Marek Hamsik ha deciso: si ritira dal calcio giocato. L'annuncio è stato dato proprio dall'ex Napoli, attualmente in Turchia al Trabzonspor, in conferenza stampa. "E' stata una decisione non facile, ma presa insieme alla mia famiglia. Il Trabzonspor sarà il mio ultimo club e giocherò l'ultima partita casalinga sabato. Voglio ringraziare tutti i club in cui ho giocato per avermi dato questa opportunità. Ringrazio tutti per questo viaggio, ho coronato il mio sogno".