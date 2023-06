Roma, Fiorentina, tennis e formula uno: le ultimissime

Dybala: "Fiero dei tifosi". Franchi aperto per la finale di Conference. Sinner saluta Parigi. Sainz vuole fare risultato in Spagna

ROMA - "Fiero di NOI e Fiero di VOI, tutti i tifosi che ci hanno seguito fino a Budapest e chi ci ha supportato da casa e dall'Olimpico, a prescindere dall'esito, abbiamo dato il massimo! Giocare per questa squadra non è solo uno sport o un lavoro ma un ONORE". Così su Instagram l'attaccante della Roma Paulo Dybala all'indomani della sconfitta ai calci di rigore contro il Siviglia nella finale di Europa League. "Abbiamo gioito insieme durante questo percorso ed anche pianto, lacrime di sofferenza che dimostrano il valore che abbiamo dato per questa gente. Forza Roma sempre", conclude la 'Joya'.

Maxischermo la finale di Conference League in programma la sera del 7 giugno tra Fiorentina e West Ham. A renderlo noto e' il sindaco di Firenze, Dario Nardella dopo un incontro in Prefettura. "L'apertura dello stadio Franchi il 7 giugno per la finale di Conference League e' una bella notizia per Firenze e per tutti i fiorentini. Ringrazio il direttore generale di Acf Fiorentina Joe Barone, il prefetto di Firenze Francesca Ferrandino, i componenti del Comitato per l'ordine sicurezza pubblica. Il Comune di Firenze si fara' carico delle spese per i servizi della Polizia municipale e di Alia".

Il circuito spagnolo di Montmelo' è "speciale per me, felice di tornare a casa. È un circuito che in passato mi ha trattato bene. Qui ho visto la Ferrari la prima volta, e ora correre qui con la Rossa è speciale". Lo dice il pilota della Ferrari Carlos Sainz prima del Gp di Spagna. "Mi fa stare bene correre in casa, mi dà più energia. I fan sono qui per te e cercando di spingere e di fatto qui è uno dei circuiti dove ho fatto più punti. Dall'aggiornamento ci sarà un cammino più nuovo per rendere la macchina più guidabile e costante. È il primo passo verso una nuova direzione".

Jannik Sinner esce sorprendentemente di scena al 2° turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il 21enne altoatesino, numero 8 del mondo e del seeding, cede al 24enne tedesco Daniel Altmaier, numero 76 del ranking Atp, con il punteggio di 6-7 (0-7), 7-6 (9-7), 1-6, 7-6 (7-4), 7-5 dopo cinque ore e 28 minuti. Sinner spreca due match-point, quando va al servizio per il match sul 5-4 in suo favore nel 4° set.