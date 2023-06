Roma, Taylor, Lazio e Cosenza: le ultimissime

Pinto accusa Taylro aggredito da alcuni tifosi giallorossi. Lotito prepari i colpi da Champions. Il Brescia in C e i tifosi invadono il campo

ROMA – Dopo lo sfogo di Mourinho anche il GM della Roma Tiago Pinto contesta l'operato dell'arbitro Taylor nella finale di Europa League persa contro il Siviglia: “Non siamo soliti commentare a caldo questo genere di situazioni, ma nella giornata di oggi abbiamo analizzato sia gli episodi più eclatanti sia quelli in apparenza meno evidenti e risulta chiaro che la direzione di gara dal punto di vista disciplinare non è stata equilibrata". Il dirigente della Roma poi elenca gli episodi dubbi: dal fallo di mano in area di Fernando ai tanti gialli che secondo lui mancano all'appello.

E ieri all'aeroporto di Budapest brutto episodio nei confronti proprio dell'arbitro Taylor aggredito insieme alla famiglia (era con moglie e figli) da diversi tifosi della Roma: qualcuno ha provato anche a lanciare degli oggetti, che non hanno colpito nessuno. Sono presto diventati virali i video postati sui social dai tifosi che cristallizzano questi momenti di tensione. L'arbitro, visibilmente scosso, ha cercato di difendere con le braccia la figlia, ed alla fine lui e la famiglia, sono stati protetti da una scorta di agenti che lo hanno accompagnato in una zona sicura.

La Lazio inizia a studiare le mosse di mercato in vista del ritorno in Champions. Sarri in attacco aspetta due colpi. Un vice Immobile e un’ala. Il sogno è Berardi del Sassuolo, ma servono almeno 30 milioni. Tra le opzioni è stato indicato Bryan Gil, 22 anni, ala sinistra spagnola, 1,75 di altezza, fresco di trionfo in Europa League. E’ partito titolare nella finale con la Roma, salvo essere sostituito nell’intervallo. Non è stata una notte magica, trionfo a parte. Aveva brillato nella semifinale con la Juve. In Liga ha giocato 10 volte da titolare, 7 subentrando. E’ sempre stato altalenante, promettente, non si è ancora consacrato.

Brescia in Serie C, Cosenza salvo. Questo il verdetto del Rigamonti al termine di una sfida terminata 1-1 con invasione dei tifosi di casa, lancio di fumogeni e polizia in campo. Tutto nasce quando al 95' arriva il gol di Meroni che di testa manda in Serie C il Brescia salvando il Cosenza. Il gol scatena la forte contestazione dei tifosi con lancio di fumogeni e invasione di campo. L'arbitro interrompe il gioco con le forze dell'ordine in campo e dopo circa 30' di interruzione fischia tre volte scatenando la gioia dei calabresi.