Inter, Roma, Lazio e Juventus: le ultimissime

Marciniak dirigerà Manchester City-Inter . In Inghilterra scoppia il caso Taylor. Prende forma il precampionato della Lazio. Il Bayern Monaco piomba su Vlahovic

ROMA - Non cambia l'arbitro della finale di Champions League Manchester City-Inter. Sarà infatti Szymon Marciniak a dirigere l'incontro del 10 giugno . L'arbitro polacco, designato dall'UEFA per la finale di Istanbul, era a rischio sostituzione per le accuse arrivate, dopo aver partecipato a un evento organizzato da esponenti dell'estrema destra polacca dalle posizioni omofobe e razziste. Il direttore di gara si è scusato e si è detto estraneo ai fatti, spiegando alla federazione europea come non fosse a conoscenza della natura dell'evento e delle ideologie degli organizzatori.

In Inghilterra esplode il caso degli insulti di José Mourinho all'arbitro Anthony Taylor dopo la finale di Europa League, aggravati dalle tensioni all'aeroporto di Budapest dove l'indomani tifosi della Roma hanno circondato e minacciato il 44enne fischietto di Manchester. La prima a intervenire è la federazione arbitrio inglese che in una nota si è detta "inorridita" e ha definito un "abuso ingiustificato e aberrante" l'aggressione verbale a Taylor e alla sua famiglia nello scalo ungherese. Duro anche un ex arbitro inglese, Mark Halsey: "Non si possono condonare le azioni Mourinho, dei giocatori della Roma e del Siviglia: il loro comportamento e' stato assolutamente orribile".

Inizia a prendere forma il precampionato della Lazio. La società ha infatti ufficializzato tramite i propri profili social la prima amichevole certa per il precampionato. Appuntamento allora per giovedì 3 agosto, alle ore 19:30, al Poundland Bescot Stadium di Walsall, dove la Lazio giocherà contro l’Aston Villa, che ha concluso al settimo posto la sua stagione in Premier League.

Nonostante tutto la Juve non è rimasta ferma sul mercato. Ribadita la fiducia a Max Allegri, è oggi Giovanni Manna a essere in prima linea al fianco di Francesco Calvo e Federico Cherubini mentre il tempo scorre sul fronte Cristiano Giuntoli: la Juve non attenderà ancora a lungo. Sempre più assordanti le sirene di mercato attorno a Dusan Vlahovic, il Bayern Monaco ci ha messo gli occhi: la prima mossa porterà a un'offerta da 55-60 milioni con i bonus, la Juve ne chiede almeno 90, la partita è appena iniziata. Ascolta le news della mattina