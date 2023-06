Roma, Napoli, Milan e tennis: le ultimissime

Procedimento Uefa contro Mourinho. Indizi di mercato di De Laurentiis. Leao rinnova fino al 2028. Fongini eliminato al Roland Garros

ROMA - L'Uefa ha ufficializzato l'apertura del procedimento contro Mourinho, specificando che il tecnico deve rispondere "del linguaggio offensivo" nei confronti dell'arbitro Taylor. Quanto alla Roma è accusata di "condotta impropria della squadra", "lancio di oggetti" "danneggiamenti". Il Siviglia per "invasione del terreno di gioco, lancio di oggetti e condotta impropria della squadra". La commissione etica e disciplinare dell'Uefa "deciderà in merito a tempo debito".

Il mercato del Napoli sta per partire e Aurelio De Laurentiis ha dato qualche indizio: "Dobbiamo organizzare un Napoli intervallo estivo". Il patron poi spiega il significato dlele sue parole: "Ogni 10 giorni vi collegate con me e vi dico a che punto siamo col calciomercato, così evitiamo di far fare figure barbine a qualche giornalista. Voi siete affamati di notizie, quindi devo darvele. Ci sentiremo il 14 ed il 28 giugno, mi collegherò dall’America".

Il Milan ha reso ufficiale, attraverso un comunicato, il "prolungamento di contratto di Rafael Leao fino al 30 giugno 2028", si legge nella nota. "Arrivato nell'estate 2019, Rafael ha collezionato 162 presenze, 41 gol e 29 assist in rossonero e si è imposto nel campionato italiano come "Miglior Calciatore della Serie A" della scorsa stagione". E' arrivata così la conferma tanto attesa del proseguimento del matrimonio tra il giovane portoghese classe 1999 e il Milan, che blinda così uno dei pezzi più pregiati e importanti dell'intera rosa.

Non basta un gran cuore a Fabio Fognini per raggiungere gli ottavi di finale degli Open di tennis di Parigi al Roland Garros. Al terzo turno del secondo Slam del 2023, in corso sulla terra rossa parigina il tennista ligure cede a Sebastian Ofner, n.118 del mondo, in 5 set dopo una battaglia durata più di 3 ore e mezza vinta dal 27eene austriaco per 5-7 6-3 7-5 1-6 6-4. Fognini, ex n.1 azzurro precipitato alla posizione n.130, a 36 anni paga la stanchezza di fronte a un avversario molto meno talentuoso ma più giovane e resistente sulla lunga distanza. Ascolta le news del pomeriggio