Messi, Napoli Roma e tennis: le ultimissime

Messi giocherà con Al-Hilal. De Laurentiis vira su Nagelsmann. Contatto Mourinho-Friedkin. Sonego agli ottavi del Roland Garros

ROMA - Leo Messi giocherà con Al-Hilal. Secondo quanto riporta il quotidiano catalano SPORT il giocatore non avrebbe trovato l'accordo per un suo ritorno a Barcellona. E quindi, il fuoriclasse argentino sarebbe prossimo a firmare con il club saudita dell'Al Hilal. La società saudita sarebbe intenzionata a dare annuncio dell’ingaggio di Leo Messi martedì 6 giugno.

Sono giorni decisivi per il nuovo allenatore del Napoli: ieri a Castel Volturno è andato in scena l’ultimo abbraccio tra De Laurentiis e Spalletti, tra poche ore protagonista della sua ultima giornata da allenatore dei campioni d’Italia, ma il presidente è ovviamente concentrato a fare i conti con la successione già da un po’: tanti i nomi il più caldo nelle ultime ore è quello di Julian Nagelsmann, 35 anni, reduce dalla chiusura dell’esperienza con il Bayern ma sotto contratto fino al 2026 con i bavaresi. Che, avendo investito una ventina di milioni per penderlo dal Lipsia nel 2021, hanno intenzione di rientrare almeno parzialmente dall’investimento.

Primo contatto ieri tra Mourinho e Dan Friedkin. Dopo l’allenamento con la squadra, lo Special One ha infatti incrociato il presidente della Roma al Fulvio Bernardini: i due si sono salutati per la prima volta dopo la finale persa a Budapest (Dan era andato via subito dopo la fine dei rigori), un incontro veloce, di pochi minuti, senza toccare il tema futuro. Quello è ancora atteso. Mou aspetta il famoso incontro che i tifosi sperano arrivi prima della partenza del tecnico per le vecanze, lunedì prossimo.

Tocca a Lorenzo Sonego spazzar via la delusione per l'uscita di scena precoce di Jannik Sinner staccando il pass per gli ottavi di finale del Roland Garros. Il tennista piemontese per la prima volta in carriera batte un top ten in uno Slam al termine di un match pazzo contro Andrey Rublev che lo ha visto sprofondare sotto di due set, compreso un 6-0 difficile da mettersi alle spalle. Ascolta le news della mattina