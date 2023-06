Lazio, Inter, Napoli e Juventus: le ultimissime

La Lazio chiude seconda. L'nter chiude vincendo a Torino. Il saluto di Spalletti. Allegri pensa già al futuro

ROMA – La Lazio batte l'Empoli 2-0 al Castellani e chiude la stagione a quota 74 punti al secondo posto in classifica miglior piazzamento dell'era Sarri. I gol tutti nella ripresa: in avvio sblocca Romagnoli mentre in pieno recupero la chiude Luis Alberto. “21mo clean sheet per Provedel che eguaglia il record che è detenuto in compartecipazione da quattro portieri: Cudicini, Rossi, De Sanctis e Buffon. Nell'altra gara Cremonese-Salernitana 2-0.

Il campionato dell'Inter si chiude con un'altra vittoria. Allo stadio Olimpico 'Grande Torino' i nerazzurri battono 1-0 il Torino con il gol di Brozovic. Per la squadra di Juric sfuma l'obiettivo ottavo posto. I nerazzurri di Simone Inzaghi, proiettati già all'attesissima finale di Champions League contro il Manchester City, erano saliti momentaneamente al secondo posto ma la Lazio, vittoriosa a Empoli, l'ha nuovamente scavalcata.

"Lasciare ora è un autentico atto d'amore. Ho speso tutto quello che avevo. Non ho piu' le energie per essere all'altezza di ciò che si ama": cosi' Luciano Spalletti ha spiegato l'addio al Napoli campione d'Italia nella conferenza stampa alla vigilia dell'ultima gara al Maradona contro la Sampdoria. "Il triplice fischio di Udine è stato il momento più bello. La sconfitta di Empoli il momento piu' difficile", ha rievocato il tecnico toscano. "Ringrazio tutti quelli che ho incontrato in questi due anni indimenticabili", ha detto Spalletti, "Napoli non va immaginata, perché è molto di più dell'immaginazione, Napoli va vissuta”.

"Il gruppo sta bene e bisogna cercare di chiudere bene a Udine, perché veniamo da due sconfitte di fila. Abbiamo ancora l'opportunità di andare in Europa League”. Così il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida con l'Udinese, ultima di campionato. "A fine di ogni annata c'è sempre da analizzare gli errori fatti. A parte l'ultima parte di stagione nella prima parte si poteva fare meglio, ma questo fa parte del lavo e il prossimo anno cercheremo sicuramente di fare una stagione migliore e migliorare quello che abbiamo fatto in questa stagione", ha aggiunto Allegri. Ascolta le news del pomeriggio