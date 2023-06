Roma, Juventus, Milan e Atalanta: le ultimissime

Roma, Juve e Atalanta lottano per un posto in Europa League, Spezia e Verona per la salvezza

ROMA – Si chiude il campionato di calcio di Serie A 2022-23. Definiti i primi quattro posti con Napoli primo, Lazio seconda, Inter terza e Milan quarto, ci sono tre squadre in corsa per i due posti in Europa League: la Roma che sfiderà lo Spezia, la Juventus di scena a Udine e l'Atalanta che giocherà in casa contro il Monza. In coda lo Spezia si gioca la salvezza con il Verona impegnato a San Siro contro il Milan.