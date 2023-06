Roma, Juventus, Milan e Napoli: le ultimissime

ascolta le news del momento in meno di due minuti

Roma in Europa League con l'Atalanta la Juve va in Conference. Spareggio salvezza. Festa scudetto al Maradona

ROMA – Dopo una gara infinita la Roma batte lo Spezia e si qualifica per l'Europa League. Ospiti in vantaggio con Nikolau prima dell'intervallo Zalewski trova la rete che vale il pareggio, ad un minuto dalla fine ci pensa Dybala su recupero a regalare ai giallorossi la vittoria. Lo Spezia si giocherà la permanenza in Serie A nello spareggio contro il Verona sconfitto dal Milan a San Siro

A nulla è valsa dunque la vittoria della Juventus alla Dacia Arena contro la Juventus. Una rete di Chiesa al 68mo ha regalato la vittoria ai bianconeri che, penalizzati di 10 punti, nella prossima stagione giocheranno in Conference League.

Girandola di gol a Bergamo dove l'Atalanta ha battuto 5-2 il Monza, complice una tripletta di Koopmeiners (la seconda in stagione, dopo quella al Torino). I nerazzurri, con questi tre punti, hanno chiuso al quinto posto in classifica, conquistando con merito l'accesso all'Europa League. Di Hojlund e Muriel gli altri gol realizzati dai padroni di casa, che dal 67' hanno giocato senza il tecnico Gasperini espulso. Per il Monza hanno segnato Colpani e Petagna.

Con Napoli-Sampdoria si conclude la stagione 2022/2023 per gli azzurri. Una partita speciale che scatena la festa scudetto e l'ultima sulla panchina del Maradona per Spalletti. L'annata si conclude con un vittoria grazie ai gol decisivi di Osimhen e Simeone. Napoli che ha dominato la partita a larghi tratti contro la squadra di Stankovic già retrocessa. Coppa consegnata a Di Lorenzo e compagni che hanno festeggiato lo scudetto.