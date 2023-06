Roma, Lazio, Mondiale Under 20 e Brescia: le ultimissime

I timori iniziali sono stati confermati dagli esami fatti ieri sera a Villa Stuart: Tammy Abraham si è rotto il legamento crociato. Nel dettaglio, questo il bollettino diramato dalla Roma: "Trauma distorsivo con lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro". Ulteriori dettagli si sapranno nelle prossime ore.

È mancato in campo troppe volte. Ma la sua presenza fuori, Ciro Immobile, l’ha fatta sentire. Il bomber della Lazio chiude una stagione sfortunata. Quattro infortuni, un incidente in auto. Il capitano non ha mai mollato senza nascondere la sofferenza di restare fuori per tanto tempo. Ora esulta con il secondo posto e la Champions conquistata. Su Instagram il post per squadra e tifosi: “Sono davvero orgoglioso di quello che è stato fatto. Raggiungere un obiettivo così fortemente voluto da parte di tutti è stato per me una gioia che mi ripaga dai tanti dolori che ho avuto quest’anno. Grazie a questo magnifico gruppo e grazie a voi che ci avete sostenuto dall’inizio alla fine”

Sarà la Corea del Sud di Kim Eun-Jung l'avversaria dell'Italia nella semifinale del Mondiale Under 20. I coreani hanno infatti battuto nei quarti di finale la Nigeria grazie a un sigillo di Choi nel primo tempo supplementare. Gli azzurrini di Nicolato, che hanno battuto la Colombia per 3-1 con le rete di Casadei, Baldanzi e Esposito, si giocheranno un posto in finale nella gara in programma giovedì 8 giugno

Sono scattati i primi quattro arresti per gli scontri avvenuti giovedì sera al termine di Brescia-Cosenza, gara che ha sancito la retrocessione in serie C dei lombardi dopo 38 anni. Il pm Carlotta Bernardini, come riporta Il Giornale di Brescia, ha firmato quattro arresti in differita di altrettanti tifosi del Brescia che sono ai domiciliari. Gli arresti dovranno essere convalidati domani dal giudice.