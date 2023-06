Nazionale, Messi, Ibra e Nba: le ultimissime

Ascolta le news in due minuti.

Nel pomeriggio l’Italia si è imbarcata da Fiumicino per volare in Sardegna. Pre-ritiro al Forte Village di Santa Margherita di Pula, come era accaduto all’inizio dell’estate 2021, nell’imminenza dell’Europeo. I giocatori hanno potuto portare le famiglie. Il ct ha previsto tre allenamenti (domani, mercoledì, giovedì) e il test di chiusura con la Primavera del Cagliari, alle 10 di venerdì. Ritiro blindato, ma ai media sarà concesso di assistere agli allenamenti e la Figc, rispettando la consuetudine, incontrerà i propri partner commerciali.

Nel Barcellona si riaccendono le speranze per un ritorno di Leo Messi. Questa mattina il padre ed agente del calciatore argentino, Jorge, era nella città catalana e si è recato presso la residenza del presidente del club azulgrana, Joan Laporta. Molti giornalisti. allertati del suo arrivo, lo hanno interrogato sulla possibilità di un ritorno della "pulce" ma Messi senior non si è sbilanciato pur senza chiudere all'ipotesi, a differenza di quanto avveniva negli scorsi mesi. "Certo che gli piacerebbe tornare: è la sua opzione preferita. Vedremo. Abbiamo tante cosa di cui parlare", ha detto il padre di Messi.

Tra i tanti messaggi ricevuti da Zlatan Ibrahimovic dopo l'addio al calcio consumato ieri allo stadio Meazza, spicca quello di Josè Mourinho. Il tecnico della Roma ha voluto salutare lo svedese attraverso un messaggio sui social. Lo Special One ha pubblicato alcune immagini che ripercorrono gli anni nei quali hanno lavorato insieme, accompagnandole con una serie di applausi.

Impresa dei Miami Heat nella gara 2 delle Nba Finals, che si rendono protagonisti di una rimonta pazzesca chiudendo con un 111-108 in casa dei Denver Nuggets. Con questa vittoria Miami pareggia anche la serie, ora sull'1-1. Per gli Heat, che dopo un vantaggio iniziale erano crollati fino a -15 punti da rimontare, è stato decisivo l'ultimo quarto.