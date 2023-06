Lazio, Milan, Napoli e Livorno: le ultimissime

Lotito ha letto il comunicato di addio di Tare, e non ha fatto altro che prenderne atto. Cosa farà adesso il presidente? Fabiani è la carta pronta sul tavolo. Non è ancora chiaro se Lotito affiderà solo a lui la gestione della direzione sportiva. Sarri sarà l’ispiratore degli acquisti, lo coadiuverà il fido Gianni Picchioni, in ballo per diventare responsabile scouting. Sarri e Picchioni hanno già presentato a Lotito una lista di più di dieci nomi di mercato, sono gli obiettivi preferiti per costruire la Lazio da Champions.

Paolo Maldini e Frank Massara sono ad un passo dall'addio al Milan. Dall'incontro tra Gerry Cardinale, proprietario del club e i due dirigenti, sono emersi contrasti e divergenze clamorose. La proprietà non avrebbe gradito le scelte del direttore dell'area tecnica e del direttore sportivo in sede di mercato. Su tutte l'acquisto di De Ketelaere e di Origi.

Pessime notizie in casa Napoli. Il giorno dopo la vittoria al 'Maradona' sulla Sampdoria e l'alzata della coppa dello scudetto è macchiato dall'infortunio del centrocampista Gianluca Gaetano, uscito dolorante nel finale della partita contro i blucerchiati. In una nota ufficiale, il club azzurro ha comunicato che "Gianluca Gaetano, uscito per infortunio nel finale di Napoli-Sampdoria, si è sottoposto oggi a esami diagnostici che hanno evidenziato una frattura del quinto metatarso del piede sinistro”.

Non ce l'ha fatta Anwar Megbli, giovane attaccante del Livorno che era ricoverato all'ospedale Cisanello di Pisa dopo un incidente stradale. Il calciatore, classe 2005 appartenente alle giovanili ma spesso integrato in prima squadra, era stato tamponato da un'auto mentre era in sella al suo motorino con un amico, anche lui ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Livorno.