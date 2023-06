Nazionale, Fiorentina, Rolang Garros e Chelsea: le ultimissime

Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati in vista dell'impegno di Nations League degli azzurri contro la Spagna, in programma giovedì 15 giugno alle 20.45. Rispetto ai 26 pre-convocati, oltre alle esclusioni di Berardi e Pessina causa problemi fisici, out anche Locatelli, Buongiorno, Zaccagni, Baschirotto, Gatti e Florenzi.

Ci sono state ore di tensione, questa mattina a Firenze, per l’allestimento dei maxi schermi al Franchi in occasione della finale di Conference League a Praga tra Fiorentina e West Ham di domani sera. Già venduti oltre 27.000 biglietti al costo di 5 euro ma questa mattina la situazione si è complicata: essendo un evento di pubblico spettacolo e non sportivo la Fiorentina avrebbe dovuto produrre un particolare documento che invece non è stato inviato. E di cui la società viola non era stata informata, secondo la ricostruzione del club.

Non c'è pace per Lucas Pouille. Il tennista francese è stato derubato mentre giocava ai Roland Garros, dove è tornato dopo una serie di infortuni e la depressione che ha stravolto la sua vita. Come riporta il Journal du Dimanche, lo sportivo è stato vittima di un furto con scasso nella sua casa di Rennes, in Bretagna. Il fatto è accaduto lo scorso 2 giugno, quando Pouille stava giocando il torneo di doppio misto.

Al top della sua carriera Jacob Mellis, ex giocatore del Chelsea, guadagnava 8 mila sterline a settimana. L'ex dei Blues, era considerato uno dei talenti più importanti del calcio europeo mentre ora, a 32 anni, si ritrova senza casa, reddito e macchina trasferendosi da un posto all'altro contando sull'ospitalità di alcuni amici… In un’intervista rilasciata al Mail Online, Jacob Mellis ha rivelato i motivi che lo hanno portato dall'esordio in Champions League nel 2010 con il Chelsea sotto la guida di Ancelotti fino a diventare un senzatetto. L'ex giocatore ha infatti spiegato che un comportamento sconsiderato, la dipendenza da alcool e un brutto infortunio lo hanno costretto a chiudere anticipatamente la sua carriera e a ritrovarsi ad oggi in delle condizioni di instabilità.