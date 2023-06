Juve, Milan, Di Maria e Roland Garros: le ultimissime

La Juventus conferma quanto trapelava in Spagna nelle ultime ore. Con un comunicato ufficiale, in riferimento alla Superlega, il club bianconero scrive: "Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) informa di aver trasmesso una comunicazione agli altri due altri club che, come Juventus, non hanno esercitato il recesso dal Progetto Super Lega (Football Club Barcelona e Real Madrid Club de Futbol) al fine di avviare un periodo di discussione tra i tre club avente ad oggetto l’eventuale uscita di Juventus dal Progetto Super Lega".

È finita l'avventura di Paolo Maldini al Milan. Lo comunica la società rossonera con una nota sui propri canali ufficiali: "AC Milan annuncia che Paolo Maldini conclude il suo incarico nel Club, con effetto dal 5 giugno 2023". L'ex leggenda rossonera, nel club in qualità di direttore sportivo, saluta Milanello dopo 5 anni e uno scudetto in bacheca, quello vinto nella scorsa stagione nell'entusiasmante duello a distanza con l’Inter.

Angel Di Maria lascia la Juventus. Con un messaggio su Instagram, l'argentino ha annunciato il suo addio dopo una sola stagione. Queste le sue parole: "Sono giunto alla fine di una tappa difficile e complicata. Me ne vado con la tranquillità di chi ha dato tutto per aiutare il club a continuare a vincere titoli, ma non è stato possibile. Me ne vado con il sapore amaro di non esserci riuscito, ma con la felicità di portare con me molti amici di questo meraviglioso spogliatoio del quale ho fatto parte.

Novak Djokovic batte Karen Khachanov e vola in semifinale al Roland Garros, secondo Slam del 2023 in corso sulla terra rossa parigina. Il tennista serbo si è imposto in quattro set, dopo tre ore e 43 minuti di gioco.