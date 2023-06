Fiorentina, Napoli, Lazio e Roma: le ultimissime

Oggi la finale di Conference. De Laurentiis punta Italiano. Luis alberto chiede un ingaggio da top player. Idea Berardi per la Roma

ROMA – Dopo la Roma, sconfitta in finale di Europa League, tocca alla Fiorentina che alle 21 contenderà al West Ham la Conference League. Le probabili formazioni.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha deciso: è Vincenzo Italiano quello che serve alla squadra partenopea. Pronta anche l'offerta: un milione e ottocentomila euro di ingaggio, bonus di duecentomila per essere entrato nelle prime dieci e un premio di altri cinquecentomila in caso di qualificazione europea. La Fiorentina ha un accordo vivo, scadrà tra un anno, e dunque andrà “affrontata” con il sorriso sulle labbra, le scuse per l’irruzione e poi il sentimento che unisce De Laurentiis a Commisso e a Joe Barone.

Incontro ieri tra gli agenti di Luis Alberto e il presidente della Lazio Claudio Lotito: Luis Alberto pensa di meritare un ingaggio da top player, del valore di quelli percepiti da Milinkovic (3,2 milioni) o Immobile (4 milioni più bonus). Si “accontenterebbe” di una via di mezzo, di un ingaggio da 3,5 milioni netti. Oggi guadagna 2,8 milioni più bonus facili, raggiungibili in base a numero di gol e assist (quest’anno 7 reti e 8 passaggi vincenti totali). Luis compirà 31 anni a settembre, punta a strappare l’ultimo contratto della carriera, quantomeno laziale e italiana.

La Roma strizza l'occhio a Domenico Berardi del Sassuolo. Ancora nessuna trattativa ma a Mourinho l’esterno, con numeri da prima punta, piace tanto. Il costo del cartellino potrebbe essere alleggerito da diverse situazioni. In primis la percentuale che detiene la Roma sulla futura rivendita di Frattesi: se il centrocampista venisse ceduto dal Sassuolo per 30 milioni, al club giallorosso andrebbero nove milioni che potrebbero essere quindi lasciati direttamente al club emiliano per l’affare Berardi. A questi si aggiungerebbero poi le contropartite tecniche: non è un mistero che a Carnevali piacciano Bove, Volpato e Tahirovic.