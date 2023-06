Roma, Napoli, Fiorentina e tennis: le ultimissime

Roma su Nzola. Kvaratskhelia verso il rinnovo. Tifosi viola arrestati a Praga per la finale di Conference. La semifinale del Roland Garros

ROMA – Roma a caccia del sostituto di Abraham che dovrà stare fuori otto mesi per infortunio. La pista più calda porta a Nzola. L’attaccante dello Spezia di ventisei anni in questa stagione ha realizzato 15 gol in 33 presenze. Dopo la partita contro lo Spezia di domenica scorsa c’è stato un nuovo contatto tra le dirigenze della Roma e dello Spezia: i contatti sono avviati, il giocatore vuole il trasferimento e le cifre della trattativa non sono proibitive: otto-dieci milioni. Occhio alla suggestione Icardi e all'idea Morata.

In casa Napoli Kvaratskhelia si avvicina al rinnovo. Nessun dubbio, nessun problema. «C’è la volontà comune di trovare un accordo, migliorare il contratto di Khvicha e andare avanti insieme». le parole di Mamuka Jugeli, il suo manager, ai microfoni di GeoTeam. Legato al Napoli fino al 2027 e ha un ingaggio da 1,4 milioni a stagione più bonus e dovrebbe prolungare fino al 2028 con uno stipendio notevolmente superiore (2,5 milioni più bonus, e comunque entro i limiti del tetto da 3,5 milioni imposto dal club).

Si completa il quadro delle semifinali del Roland Garros: sarà Casper Ruud a sfidare nella parte bassa del tabellone Alexander Zverev. Il norvegese, quarta testa di serie e finalista un anno fa, si impone su Holger Rune, numero 6 del seeding, per 6-1 6-2 3-6 6-3.

Almeno 16 tifosi della Fiorentina, ieri sconfitta in finale di Conference 2-1 dal west Ham, sono stati fermati a Praga dopo un assalto ai rivali inglesi in un pub della Città Vecchia, poche ore prima della finale di Conference League. Il bilancio è di tre sostenitori del West Ham feriti (due pensionati e un tifoso che ha riportato tagli ed escoriazioni nel lancio di oggetti) e un centinaio di ultras viola identificati.