Roma, Lazio, Under 21 e Under 20: le ultimissime

Stop di 6-7 mesi per abraham. Mancini: "Zaccagni è promosso". Kean lascia il ritiro dell'Under 21. L'Under 2'o a caccia della finale Mondiale

ROMA - Tammy Abraham si è operato. Dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato contro lo Spezia, l'attaccante inglese oggi è finito sotto i ferri: lo stop sarà di almeno sei-sette mesi. "Tammy Abraham è stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore - si legge in una nota della Roma - . L'intervento, effettuato dal dottor Andy Williams presso il Cromwell Hospital di Londra, alla presenza del responsabile sanitario dell'AS Roma, dottor Massimo Manara, è terminato con successo. Il calciatore resterà nella clinica londinese per alcuni giorni e inizierà a breve il ciclo di riabilitazione stabilito dallo staff medico del Club".

Il giocatore della Lazio Mattia Zaccagni non è stato bocciato. Parola del ct azzurro Roberto Mancini che ha spiegato la scelta di rimandarlo a casa dopo la convocazione dei giorni scorsi: "Situazione anomala - ha spiegato il ct dal ritiro in Sardegna - Non è mai semplice convocarne solo 23 e per regolamento ho dovuto fare la lista con altre partite davanti, come la finale di Champions. Così ho dovuto chiamare qualcuno in più per tenerne sei fuori lista. Locatelli era all’Europeo e ce sono altri bravi che da settembre saranno stabilmente con noi. Mi riferisco anche a Zaccagni, che viene da un grandissimo campionato. Lui e gli altri cinque. Qui tutti ci tengono a giocare in nazionale".

L'Italia Under 21 perde Moise Kean. Nel percorso di preparazione verso gli Europei di giugno il ct Nicolato non avrà dunque a disposizione l'attaccante della Juventus. Ancora da chiarire nello specifico il motivo principale che ha portato a questa decisione. Un uomo in meno in vista dello stage di preparazione all'Europeo che inizierà il prossimo 21 giugno. Tra mercoledì 7 e lunedì 12 giugno gli azzurrini lavoreranno per guadagnarsi un posto nell'elenco definitivo dei 23 convocati, pronti per essere ufficializzati il 13 giugno.

L'Italia di Nunziata si gioca un posto per la finale dei Mondiali Under 20. Gli azzurrini affronteranno in semifinale la Corea del Sud. "Sono una squadra che si difende molto bene con due linee da 4 e che fa dell’intensità una virtù - ha spiegato Nunziata -. Il nostro obiettivo è sempre stato arrivare fino in fondo. Spero che questo Mondiale insegni qualcosa e che questa squadra sia un esempio per un calcio italiano, troppo distratto quando si parla di giovani", ha commentato il ct azzurro. Ascolta le news della mattina