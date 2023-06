Roma, Manchester City, Kean e Psg: le ultimissime

Tre colpi a zero per la Roma. Haaland: “Ho fame di vittorie”. Kean: "Non iniziamo...". Il Psg puntano su Nagelsmann

ROMA - La Roma ha già preso Houssem Aouar, centrocampista di qualità che a 25 anni ha deciso di lasciare il Lione. Sta per chiudere l’accordo con Evan N’Dicka, difensore centrale mancino, che non ha rinnovato con l’Eintracht fino alla scadenza del contratto. E spera di calare un difficile tris, ingaggiando anche Youri Tielemans, centrocampista affrontato e battuto lo scorso anno con il Leicester.

"La finale? Sarà speciale. Ho sempre sognato di viverla e sarà un onore giocarla. Ma c'è soprattutto una partita da vincere". Erling Haaland parla al sito Uefa della finalissima di Champions League, sabato prossimo, in cui si affronteranno City e Inter. "Abbiamo avuto una stagione incredibile, e dobbiamo finirla nel migliore dei modi. So che daremo tutti il massimo per vincere contro un'ottima Inter. Non vediamo l'ora di scendere in campo”. “Tutti noi condividiamo la stessa fame di vittorie ogni singolo giorno” ha concluso l'attaccante.

L'attaccante della Juventus Moise Kean ha lasciato ieri il ritiro della nazionale italiana Under 21 e stamane diversi giornali hanno parlato di "scarse motivazioni" alla base della scelta del 23enne bianconero di rinunciare all'Europeo con gli azzurrini. Attraverso il proprio account Instagram, però Kean ha bollato l'indiscrezione come "Fake News", aggiungendo un eloquente "Non iniziate...".

Mini-rivoluzione in casa Psg. Definiti gli addii di Lionel Messi e Sergio Ramos, il club francese si appresta anche a cambiare allenatore. Sebbene l'addio a Cristophe Galtier non sia stato ancora ufficializzato, la dirigenza lavora per trovare un nuovo mister che possa raggiungere la tanto agognata Champions League. Il nome individuato, secondo quanto riporta Sky Sport, è quello di Julian Nagelsmann, l'enfant prodige rimasto libero dallo scorso marzo.