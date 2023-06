Roma, Lazio, Serie B e Roland Garros: le ultimissime

A Trigoria in arrivo Evan N’Dicka. Le richieste du Sarri a Lotito. Finisce 1-1 Cagliari-Bari. A Parigi finale femminile Muchova-Swiatek

ROMA - Un altro colpo in arrivo per la Roma e avrebbe chiuseo anche il colpo Evan N’Dicka, difensore centrale mancino che si è appena liberato dall’Eintracht. La società avrebbe preotato le viiste per il 15 giugno, il condizionale resta d'obbligo perché nelle ultime ore il Milan ha provato a contattare l’entourage del giocatore per spingerlo a rinunciare all’accordo con la Roma, cinque anni di contratto a 2 milioni più i bonus, con la prospettiva di uno stipendio leggermente superiore e di partecipare alla Champions.

In casa Lazio ieri vertice a Formello tra Sarri e Lotito al quale hanno partecipato anche Fabiani, che prenderà il posto di Tare come diesse e Calveri, segretario generale ancora più operativo rispetto al passato. L'allenatore ha elencato le sue esigenze per un'altra stagione all'altezza. Quattro-cinque giocatori di livello (oltre ai giovani di qualità da plasmare): almeno un vice-Immobile, un esterno d’attacco, un regista alternativo a Cataldi e una mezzala, la cui scelta è condizionata dalla questione Milinkovic, primo rebus da risolvere per poi passare all’assalto degli innesti a centrocampo (Gedson Fernandes il nome più caldo).

Finisce 1-1 l'andata della finale playoff di Serie B tra Cagliari e Bari. Sono i sardi, con Lapadula, a sbloccare il risultato al 9' del primo tempo. Dopo un rigore tirato da Cheddira e parato da Radunovic al 39', al 96' Antenucci, sempre dagli 11 metri, mette a segno la rete del pareggio. La gara di ritorno domenica 11 il ritorno al San Nicola di Bari.

La campionessa in carica Iga Swiatek raggiunge per la terza volta in carriera la finale del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. La polacca, numero 1 del mondo e prima testa di serie, supera la brasiliana Beatriz Haddad Maia, numero 14 del ranking Wta e del seeding, con il punteggio di 6-2, 7-6 (9-7) dopo due ore e dieci minuti. Swiatek affronterà in finale la ceca Karolina Muchova, numero 43 del mondo e grande sorpresa del torneo.