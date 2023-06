Inter, Manchester City, Morata e Roland Garros: le ultimissime

Inzaghi: "Testa e cuore". Guardiola: "Servirà massima concentrazione". Niente ritorno in Italia per Morata. Djokovic è il primo finalista a Parigi

ROMA – Grande attesa per la finale di Champions tra Inter e Manchester City in programma domani a Istanbul, così Simone Inzaghi in conferenza stampa: “In una gara come questa saranno fondamentali le gambe, ma anche la testa giusta e il cuore per superare ogni ostacolo che ci troveremo di fronte". Poi prosegue: “Sara' importante la testa, il cuore e le gambe. Servira' lucidita', la forza per fare quella corsa in più' e come detto il cuore per credere fino alla fine in un risultato positivo. Sappiamo di avere sotto mano l'opportunità' di scrivere la storia del nostro club. Metteremo grandissimo impegno per provare tutti insieme a realizzare un'impresa”.

Il City è favorito ma il tecnico dei Citizen non si fida: “L'Inter è una squadra che produce un livello di calcio molto alto, servirà la concentrazione giusta e una performance all'altezza per 95 minuti". Guardiola si dice “molto emozionato per questa finale, lo saro' ancora di piu' una o due ore prima della partita . Dovremo fare ciò che sappiamo, analizzando bene i nostri avversari e vincendo sul campo. Un impegno importantissimo, in cui non si arriva sempre nel corso della carriera”.

Niente ritorno in Italia per Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo, che ha giocato in passato con la Juventus, come riportato da Marca avrebbe già firmato un accordo con l'Atletico Madrid per prolungare il suo contratto fino al 2026, accettando un'offerta al ribasso rispetto allo stipendio attuale. Sul giocatore sembrava esserci l'interesse dei bianconeri e della Roma, invece Morata resterà in Spagna per dar seguito ai buoni numeri di questa stagione, chiusa con 15 gol in 45 presenze.

Novak Djokovic raggiunge la sua settima finale al Roland Garros dopo aver battuto nella prima semifinale del torneo il favorito Carlos Alcaraz azzoppato dai crampi nel terzo set dopo un secondo in rimonta sull'attuale numero 2 Atp: 6-3 5-7 6-1 6-1 il punteggio finale dopo 3 ore e un quarto di gioco. Ora il serbo affronterà in finale il vincente tra Casper Ruud e Alexander Zverev. Ascolta le news del pomeriggio