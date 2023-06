Champions, Under 20, Serie B e Roland Garros: le ultimissime

Triplete per il City. L'Under 20 sogna il trionfo Mondiale. Bari e Cagliari si giocano la serie A. La Swiatek vince a Parigi

ROMA – Niente da fare l'Inter si piega al Manchester City nella finale di Champions e dice addio al soogno di vincere la Coppa. A trionfare, per la prima volta nella sua storia in questa competizione, è la squadra di Pep Guardiola alla quale basta la rete di Rodri al 68' per portare a casa il trofeo ed uno storico triplete in una stagione da incorniciare.

A un passo dal sogno. E' la vigilia di Italia-Uruguay, la partita che vale il tetto del mondo, un traguardo mai raggiunto prima dalla Nazionale Under 20 nelle 21 edizioni che hanno preceduto quella che si sta giocando in Argentina. Domani, alle 23 italiane (diretta su Rai 2), gli azzurrini sfideranno i sudamericani al 'Diego Armando Maradona' di La Plata, una sfida senza appello e che decidera' chi sara' a salire sul gradino piu' alto del podio iridato.

In sessantamila pronti ad imbarcarsi sull'Astronave. Bari-Cagliari fa vacillare il record assoluto di 55.490 spettatori al San Nicola, registrato il 2 dicembre 1990 contro l'Inter. Si giocava in serie A, quel sogno ad un passo per una squadra che nella finale di ritorno dei playoff di B di domani sera alle 20.30 potra' contare su due risultati su tre. Eppure Mignani non ci fa troppo affidamento, confidando piuttosto nella carica pazzesca di una Bari nel pallone: "Ci sara' una intera citta' a sostenerci - ha ricordato il tecnico nella conferenza della vigilia - Troveremo un avversario forte ma l'abbiamo gia' affrontato altro volte e non abbiamo mai arretrato di un centimetro. Serviranno lucidita', testa, cuore e fame per andare oltre l'ostacolo”.

La polacca Iga Swiatek regina di Parigi per la terza volta. La tennista, n.1 del mondo, supera in tre combattutissimi set la ceca Karoli'na Muchova per 6-2 5-7 6-4. Per la Swiatek e' il quarto slam dopo Roland Garros del 2020 e 2022 e Us Open del 2022. Ascolta le news del pomeriggio