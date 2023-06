Roma, Juventus, Lazio e Napoli: le ultimissime

Tentazioni arabe per Mourinho, Allegri e Luis Alberto. De Laurentiis ha incontrato Paulo Sousa

ROMA - José Mourinho resterà alla Roma. Nonostante le tentazioni del petroldollari arabi il portoghese resterà sulla panchina giallorossa. Il tecnico la prossima settimana a Londra, dove sta trascorrendo una parte delle sue vacanze, incontrerà per pura cortesia Walid Moaz, presidente del Al-Ahli, che è disposto a ricoprirlo d’oro per portarlo in Arabia. E così farà anche per i due obiettivi Mahrez e Modric, con ques’ultimo ha già dato preferenza al Real Madrid. Già nei mesi scorsi Mourinho era stato accostato all’Al-Ittihad, all’Al-Nassr e alla nazionale dell’Arabia Saudita, ma rifiutò le offerte poiché preferiva continuare ad allenare ad alti livelli. La risposta, quindi, sarà sempre la stessa: «No, grazie».

Tentazione araba anche per Allegri che, come Mourinho, è pronto a restare alla Juventus. Ci sarebbe l’Al-Hilal pronto fare un ricco shopping non più solo di grandi calciatori (Benzema, Kanté) ma anche di grandi allenatori, tanto che avrebbe pronta per Allegri una proposta di un contratto biennale da 20 milioni a stagione. Si è parlato così di un appuntamento in agenda a breve a Montecarlo per approfondire la possibilità di un suo sbarco nella Saudi Pro League. Allegri però vuole restare alla Juve e lo farà salvo clamorosi ribaltoni.

E nel mirino degli arabi c'è anche Luis Alberto che avrebbe ricevuto un’offerta schock da una squadra che viene tenuta top secret ma che ha già incontrato Lotito a Roma. E non basta definirla offertona. E’ una proposta multimilionaria, anche la somma è tenuta segreta, messa nero su bianco su un contratto di 5 anni. Se scioccante, è immaginabile che sia minimo di 6-7 milioni all’anno, ragionando al ribasso Luis si garantirebbe almeno 30 milioni fino al 2028. Appena 15 invece i milioni offerti a Lotito che ha rifiutato.

L ’uomo che ha ritardato la festa scudetto del Napoli di quattro giorni è finito nell’elenco di De Laurentiis. Paulo Sousa è uno dei 40. Uno dei candidati alla sostituzione di Spalletti sulla panchina della squadra campione d’Italia, eredità pesantissima. Venerdì lo ha incontrato negli uffici della Filmauro a Roma, proveniente da Lisbona a bordo di un charter. Fino a martedì 20 giugno Sousa si può liberare dalla Salernitana attraverso una penale da un milione di euro.