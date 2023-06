Inter, Manchester City e Messi: le ultimissime

L'Inter rientrata all'alba intanto record di ascolti per la finale di Champions. Rirtrovato il padre di Maresca. A Pechino messi scatena la fantasia delle truffe

ROMA - Sconfitta 1-0 in finale di Champions League dal Manchester City l'Inter di Inzaghi è rientrata questa mattina all'alba a Malpensa. Ad accoglierla un gruppo di tifosi nerazzurri che ha voluto ringraziare giocatori e tecnico per la prestazione sempre all'altezza. Saluti anche per Marotta che ha ringraziato a sua volta con un saluto. André Onana, Denzel Dumfries e Valentin Carboni hanno lasciato l’aeroporto su un taxi, Lautaro Martinez su un altro e il presidente Steven Zhang lo ha fatto alla guida di un’auto.

Numeri da record per la finale di Champions League "Manchester City-Inter" ha segnato il record stagionale e dominato gli ascolti della serata con 8.869.000 spettatori totali e il 45.58% di share individui (50.44% attiva; 54.47% 15-34enni). Benissimo anche il post-partita "Champions League Live": 2.660.000 spettatori totali con il 22.67% di share individui (26,32% attiva, 31,94% 15-34enni).

Sospiro di sollievo per Enzo Maresca, il collaboratore nello staff tecnico di Pep Guardiola al Manchester City. Erano state ore di apprensione per l'ex giocatore che, mentre i giocatori del Manchester festeggiavano la vittoria, era stato raggiunto dalla notizia della scomparsa del padre Pasquale De Caro, che era presente sugli spalti dello stadio Ataturk per assistere alla partita. Nella notte, grazie anche alla mobilitazione via social partita dallo stesso club inglese e al lavoro della forze di polizia turche, l'uomo è stato ritrovato sano e salvo.

La presenza di Lionel Messi a Pechino - nella capitale cinese per un'amichevole che l'Argentina giocherà giovedì contro l'Australia - ha scatenato la fantasia di truffatori e ladri di biglietti pronti a tutto, afferma la polizia. Quest'ultima, in particolare, ha messo in guardia contro una pubblicità ampiamente diffusa che promette una serata con Messi per 300.000 yuan (39.000 euro). Tra le offerte più sospette apparse online ci sono lasciapassare per "l'interno" dello stadio a 5.000 yuan (650 euro) ed un "pacchetto VIP su misura" che comprende una maglia autografata, posti in prima fila e una foto con Messi al prezzo di oltre 8.000 yuan (1.040 euro). Ascolta le news della mattina