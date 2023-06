Serie A, Roma, tennis e Le Mans: le ultimissime

Cagliari e Verona in Serie A. Ufficiale Aouar alla Roma. Djokovic trionfa a Parigi. La Ferrari vince Le Mans

ROMA – Si completa la Serie A 2023-24 dopo le ultime due gare della stagione. Nello spareggio per non retrocedere il Verona batte 3-1 lo Spezia: sblocca Faraoni, pareggia Ampadu poi Ngonge e ancora Faraoni regalano la promozione ai veneti rimasti in 10 proprio per il rosso a Faraoni a 23' dalla fine. Nella finale playoff di serie B il Cagliari contro il Bari al San Nicola trova la zampata che vale la promozione in pieno recupero con Pavoletti.

Adesso è ufficiale: la Roma ha comunicato l'acquisto di Houssem Aouar, svincolatosi a parametro zero dal Lione. Il giocatore ha firmato fino al 30 giugno 2028. Questo il comunicato della societa' giallorossa: Proveniente dal Lione, dove ha fatto tutta la trafila nelle giovanili dall'eta' di 11 anni fino all'esordio in prima squadra nel 2017, Aouar vanta 179 presenze in Ligue 1 con 30 gol e 24 assist. Nelle coppe europee tra Champions ed Europa League, inoltre, conta 34 partite e 5 reti. “Sono qui per vincere trofei” le sue prime parole.

Novak Djokovic è nella leggenda: nessuno come lui prima nella storia del tennis. Nella finale del Roland Garros, secondo Slam del 2023 sulla terra rossa parigina, il tennista serbo, testa di serie numero 3, ha liquidato in tre set il volenteroso Casper Ruud con il punteggio di 7-6 6-3 7-5, vincendo per la terza a Parigi e conquistando il 23esimo titolo del Grande Slam (record assoluto).

La Ferrari ha vinto l'edizione del centenario della 24 Ore di Le Mans, al suo ritorno nella classe regina dopo 50 anni di assenza, ponendo fine all'egemonia della Toyota, che ha dominato il circuito Bugatti negli ultimi cinque anni. La Ferrari 499P n.51 degli italiani Alessandro Pier Guidi e Antonio Giovinazzi e del britannico James Calado ha vinto un'emozionante gara della leggendaria corsa di durata davanti alla Toyota n.8, vincitrice dello scorso anno. Ascolta le news del pomeriggio