Hellas Verona, Nazionale U20, Roma e Juve: le ultimissime

Estasi Verona: gli scaligeri battono 3-1 lo Spezia nello spareggio salvezza e resta in A. La squadra di Semplici retrocede in serie B dopo 3 anni. Nel match da dentro-fuori disputato sul campo neutro del 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, l’Hellas si impone dopo una partita combattutissima e rimane in A.

Sfuma il sogno dell'Italia di Nunziata: gli Azzurrini perdono la finale del Mondiale Under 20 battuti da un gol di Rodriguez all'86' (convalidato dal var dopo un sospetto fuorigioco). Partita avara di occasioni per l'Italia, con l'Uruguay che ha meritato la vittoria attaccando praticamente tutta la gara. Bravissimi, comunque, gli Azzurri vice campioni del Mondo: il futuro, nonostante le lacrime di La Plata, è dalla loro parte.

La Roma sta studiando un piano per riportare Scamacca in Serie A, ma sempre a costo di trovare la giusta formula per riuscire a far quadrare i conti. Quindi un prestito con diritto di riscatto, oppure obbligo a un prezzo accessibile e condizionato al suo rendimento stagionale.

Brutte notizie per Rabiot. Il centrocampista francese ha lasciato il ritiro della nazionale a causa di una lesione al polpaccio. Al suo posto è stato convocato Boubacar Kamara dell'Aston Villa. Rabiot è in scadenza di contratto. La Juve cercherà di trattenerlo, offrendogli lo stesso ingaggio del precedente accordo (7 milioni di euro più bonus), ma è chiaro che bisognerà convincere il calciatore che non è particolarmente attratto dal giocare la Conference o vivere il rischio di una possibile esclusione dalle coppe per mano della Uefa. Allegri sta spingendo tantissimo la dirigenza per confermarlo.