Silvio Berlusconi è morto: le ultimissime

Silvio Berlusconi è morto. L'ex premier e presidente del Monza si trovava ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano, dove si sono riuniti Paolo Berlusconi e i figli Marina, Eleonora, Barbara e Pier Silvio Berlusconi. Unanime il cordoglio del mondo della politica e dello sport.

Silvio Berlusconi è stato il più vincente presidente della storia rossonera: sotto di lui sono passati i più grandi campioni e i migliori tecnici del mondo. E insieme a loro sono arrivate vagonate di trofei. Ha salvato il Milan dal fallimento nel 1986 e in 31 anni lo ha trasformato in una perfetta macchina del successo. Una fabbrica di coppe che stagione dopo stagione ha trasformato il Diavolo nel club di maggior successo nella storia del calcio. I Milan di Berlusconi sono stati quelli dei grandi campioni e dei migliori tecnici in circolazione, da Sacchi a Capello, da Ancelotti a Allegri. E poi i campioni che hanno vestito rossonero: tanti, tantissimi. Da Gullit a Van Basten, da Weah a Shevchenko e Kakà. Palloni d’oro a raffica in decenni irripetibili.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha voluto inviare un messaggio di condoglianze attraverso il suo sito ufficiale: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis, con la moglie Jacqueline, Luigi, Edoardo e Valentina, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi”.

L'attuale tecnico della Juventus Max Allegri ha voluto esprimere il suo rammarico per la scomparsa del Cavaliere. “Sono stato fortunato ad averlo incontrato, ci sentivamo ancora, naturalmente non negli ultimi tempi. Quello che mi piaceva di Berlusconi era il modo in cui affrontava la vita, con così tanta energia e positività che pensavo non se ne sarebbe mai andato. Sapeva essere affettuoso e presente soprattutto nei momenti difficili. Dovete credermi, ci sto male. Penso anche al dolore che possono provare i figli e Galliani, per il quale è stato una figura fondamentale"