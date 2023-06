Berlusconi, Totti, Mourinho e Berrettini: le ultimissime

L'ultimo saluto a Silvio Berlusconi ci sarà mercoledì 14 giugno alle ore 15 e la cerimonia sarà istituzionale. La stessa che si riserva ai Presidenti degli organi costituzionali, anche dopo la cessazione del loro mandato. Ai funerali, che saranno celebrati dall'arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, sarà presente anche il Presidente della Repubblica Mattarella. Mercoldì, in concomitanza con i funerali, è stato annunciato il lutto nazionale.

Anche Francesco Totti, in passato corteggiato senza successo da Berlusconi che non aveva mai nascosto la sua stima per l'ex capitano della Roma, ha voluto salutare il Cavaliere. "Un onore averti conosciuto Presidente, Rip" è il sentito messaggio postato da Totti in una storia social, chiuso da un emoticon raffigurante le mani giunte in segno di preghiera e una foto in cui il Cavaliere lo salutava con un affettuoso buffetto.

Tra Mourinho e la Procura Federale la soluzione potrebbe essere il patteggiamento. L'allenatore della Roma era stato infatti deferito lo scorso 19 maggio dopo le accuse rivolte al direttore di gara Chiffi al termine della gara contro il Monza allo U Power Stadium e il club giallorosso era stato deferito a sua volta per responsabilità oggettiva.

Rientro amaro per Matteo Berrettini, tornato in campo dopo due mesi di stop per infortunio e sconfitto dall'altro azzurro Lorenzo Sonego al debutto nell'Atp 250 in corso sull'erba di Stoccarda (Germania), torneo che il romano ha vinto due volte (nel 2019 e lo scorso anno). Un successo netto quello del torinese che si è imposto sul 6-1, 6-2 su un Berrettini apparso in grande difficoltà contro un rivale in forma e tanto deluso al termine del match da non riuscire a trattenere qualche lacrima di frustrazione.