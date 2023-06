Lazio, Monza, Napoli e Psg: le ultimissime

La Juventus aveva il diritto di riscatto, ora la Lazio ha l'obbligo di aggiungere un centravanti alla rosa. È partito l'assalto ad Arkadiusz Milik, obiettivo numero uno per il tridente biancoceleste, da rinforzare sia alle spalle di Immobile, sia sulle fasce. La priorità offensiva di Sarri è doppia: ha bisogno di nuovi titolari, con la Champions League non bastano più i semplici ricambi, utili soltanto nei minuti finali. Il polacco è in cima alla lista dei desideri, l'esigenza tecnica si sposa con la convenienza economica.

Lasciare il Monza ad una persona di grandi ambizioni. È l’ultimo assist firmato da Silvio Berlusconi: il club brianzolo sarà ceduto al magnate greco Evangelos Marinakis. La trattativa, avviata da qualche mese, dovrebbe essere stata già chiusa nei giorni scorsi.

Sousa e Napoli, c’è il nodo clausola da pagare alla Salernitana. De Laurentiis ha una settimana per pagare alla Salernitana la cifra necessaria a liberare l’allenatore. Le alternative sono Galtier, in attesa di una buonuscita dal Psg, e Garcia. Il patron azzurro vorrebbe fortemente il portoghese in panchina e sembra deciso a pagare la clausola.

Rivoluzione in vista dalle parti di Parigi. L’addio di Messi potrebbe non essere l’unica partenza nel Paris Saint Germain. Fallito ancora una volta l’assalto alla Champions League, il club francese potrebbe lasciar andare altri campioni. Secondo quanto riporta l'Equipe, Kylian Mbappé avrebbe ufficialmente informato il PSG di non voler esercitare l’opzione che andrebbe a prolungare il proprio contratto con il club parigino (in scadenza il 30 giugno 2025) di un altra stagione.