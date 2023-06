Roma, Scamacca, Brahim Diaz e Montella: le ultimissime

Ascolta le news in due minuti.

Evan N'Dicka è pronto a vestire la maglia della Roma. Il 23enne difensore franco-ivoriano di origini camerunesi, ormai ex Eintracht Francoforte, è sbarcato oggi (martedì 13 giugno) nella Capitale: il classe 1999 andrà così a coprire la probabile partenza di Ibañez.

Fosse per lui, non avrebbe alcun dubbio: Gianluca Scamacca ha scelto la Roma. Da anni spera di tornare a casa e di un futuro in comune ha spesso fantasticato con il compagno di quartiere, Davide Frattesi, che è cresciuto con lui nel quartiere di Fidene.

Salutato il Milan, Brahim Diaz è tornato al Real Madrid. Il trequartista spagnolo è stato presentato alla stampa, particolarmente soddisfatto il presidente dei Blancos, Florentino Perez. "Diamo il bentornato a un grande giocatore che ci renderà ancora più forti. Il nostro obiettivo è sempre cercare di continuare a migliorare la squadra". Così il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, in occasione della conferenza stampa di presentazione

Vincenzo Montella non è più l'allenatore dell'Adana Demirspor. È stato il club turco, tramite una nota pubblicata sui propri profili social, ad annunciare la separazione con il tecnico italiano con un post dal titolo "Grazie di tutto".