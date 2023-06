Italia, Milan, Real Madrid e Sonego: le ultimissime

Le scelte di Mancini per la sfida con la Spagna. Leao giura amore eterno ai rossoneri. Primo colpo del club blanco. Il tennista eliminato a Stoccarda

ROMA - Otto undicesimi sicuri o quasi, tridente ancora da definire. Mancini ha provato tre o quattro soluzioni diverse in attacco, cominciando con Zaniolo, Raspadori e Chiesa. Ha proseguito con Chiesa, Immobile e Raspadori. Ha terminato con Chiesa, Immobile e Gnonto. Retegui era tra le alternative, ma non ha perso quota. E’ entrato per primo in campo al Forte Village nel test con la Primavera del Cagliari, guidava l’attacco anche nell’allenamento di lunedì a Coverciano. Il vero ballottaggio è tra l’oriundo del Tigre, due gol all’esordio con Inghilterra e Malta a marzo, e il capitano della Lazio.

Dal ritiro del Portogallo Rafael Leao è intervenuto sul suo recente rinnovo con il Milan. L'addio di Maldini e Massara, arrivato pochi giorni dopo la sua firma, aveva alimentato infatti voci di malcontento da parte sua per la scelta di prolungare il contratto. Voci spente dalle parole dello stesso 24enne portoghese: "Avevo preso la decisione di restare al Milan già da qualche settimana prima di firmare il contratto, lo avevo detto ai dirigenti del Milan che era quello che volevo. Quando sono arrivato mi hanno accolto in maniera incredibile.Voglio scriverne la storia, essere un giocatore molto importante oggi e nel futuro del Milan".

Jude Bellingham è ufficialmente un nuovo calciatore del Real Madrid. Il centrocampista inglese 19enne, cresciuto nella zona di Birmingham, si accaserà alla corte di Carlo Ancelotti per una cifra vicina ai 103 milioni di euro e firmerà un contratto che lo legherà ai Blancos per 6 stagioni. Lo annuncia il club di Madrid con un comunicato sul sito ufficiale.

Lorenzo Sonego si ferma al secondo turno del "Boss Open", torneo Atp 250 in scena sui campi in erba di Stoccarda (Germania), con montepremi complessivo pari a 795.730 euro. Il tennista torinese, dopo aver eliminato all'esordio l'altro azzurro Matteo Berrettini, si e' arreso per 7-6(5) 6-3 all'australiano Christopher O'Connell, che si qualifica cosi' per i quarti di finale.