Juventus, Immobile, Lega Serie A e tennis: le ultimissime

Il Real Madrid molla Vlahovic. Novità sull'incidente a Immobile. In arrivo nuove regole per le penalizzazioni. Musetti ai quarti a Stoccarda

ROMA - Dopo la partenza di Karim Benzema in direzione Arabia Saudita, il Real Madrid è alla ricerca di un nuovo attaccante per rimpiazzare il francese. Tra i sostituti c'era anche il nome di Vlahovic della Juventus. Secondo quanto riportato da AS, il Real Madrid sarebbe rimasto deluso dall'ultima annata di Dusan Vlahovic con la Juventus. Il serbo ha infatti chiuso la stagione con soli 14 gol all'attivo in tutte le competizioni, anche per via dei numerosi infortuni. Una situazione che nel complesso non ha convinto i Blancos, che non presenteranno quindi nessuna offerta alla Juventus.

“La richiesta di risarcimento danni è stata fatta per le due bambine trasportate nei confronti della Compagnia Genertel che assicura la macchina di Ciro Immobile”. Lo afferma all'AGI l'avvocato Erdis Doraci, legale di Ciro Immobile coinvolto nell'incidente a Roma Prati lo scorso 16 aprile. “La lettera per conoscenza alle Assicurazioni di Roma, compagnia della Atac, è stata inviata come garanzia nel caso i danni delle bambine superassero i 9 punti di invalidità. Per quanto riguarda Ciro e la macchina stiamo ancora valutando i profili esatti di responsabilità per poi muoverci di conseguenza", conclude Doraci.

"Nei giudizi dinanzi alla giustizia sportiva aventi ad oggetto l'impugnazione di sanzioni comportanti penalizzazioni che hanno l'effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre, quale definitasi sulla base dei risultati dei singoli incontri, le penalità sono applicabili solo una volta passata in giudicato, presso i medesimi organi, la sentenza che definisce il giudizio". E' quanto prevede la bozza, a quanto apprende l'Adnkronos, del decreto legge dl Pa bis in discussione, atteso domani in Consiglio dei ministri, all'art. 23 su disposizioni urgenti per lo svolgimento dei processi sportivi.

Lorenzo Musetti ai quarti di finale nel torneo Atp di Stoccarda. Il carrarino, n. 17 del mondo, dopo avere colto negli ottavi la prima vittoria sull'erba in carriera col croato Borna Gojo, si ripete battendo 6-3 6-3 il francese Gregoire Barrere, 29 anni, n. 58 Atp, che aveva eliminato lo specialista Oscar Otte. Dopo aver vinto il primo set, l'italiano ha faticato molto all'inizio del secondo quando ha vinto il suo primo turno di servizio dopo 26 punti giocati in 19' e dopo aver annullato sei palle break. Match equilibrato fino al 4-3 per Musetti quando il francese ha perso il servizio permettendo all'italiano di chiudere il secondo set e il match. Ascolta le news del pomeriggio