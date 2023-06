Roma, Italia, Nesta e Pippo Inzaghi: le ultimissime

Alla Roma servono 28 milioni per il fair play. Mancini: "Pensiamo alla Spagna". La Reggina presenta Nesta. Il Lecce pensa a Pippo Inzaghi

ROMA - Ore importanti per la Roma con Tiago Pinto che a Londra sta cercando di vendereper ricavare quanto più possibile per ottemperare al settlement agreement e aumentare il famoso tesoretto da spendere per le operazioni in entrata. In primis, Justin Kluivert che, 24 anni, valutato 15 milioni per tre anni è stato mandato in prestito tra Germania, Francia e Spagna ed è a sorpresa il più cercato in Inghilterra. In partenza anche Roger Ibañez il cui cartellino è valutato circa 30 milioni. È lui il sacrificato per i paletti Uefa. Il tempo stringe, entro il 30 giugno la Roma dovrà riuscire a vendere per ricavare 28 milioni di euro.

"Le partite contro la Spagna sono sempre molto difficili, è una grande squadra, gioca un tipo di calcio molto offensivo e tecnico, lo fa da tantissimo tempo. Credo che la partita sarà equilibrata e per vincere dovremo avere un buon bilanciamento, attaccarli ma tenendo sempre un buon equilibrio". Lo dice il ct della nazionale di calcio, Roberto Mancini sui profili ufficiali web e social della Figc, prima di incontrare in semifinale la Spagna. Mancini ribadisce di essere soddisfatto di aver raggiunto le Finali di Nations League, "vincendo un gruppo nel quale, qualcuno lo dimentica, c'erano Germania, Inghilterra e Ungheria, giocando con ragazzi molto giovani che avranno un grande futuro in Nazionale", passando tra l'altro anche per il 5-2 in Germania, "con una squadra con tantissimi ragazzi e un'età media bassissima".

"Sono carico, ho voglia di rimettermi in gioco, di sentire la pressione addosso". Alessandro Nesta si presenta così come nuovo allenatore della Reggiana, squadra neopromossa in serie B. Dopo l'esperienza sulla panchina del Frosinone terminata nel marzo 2021, l'ex difensore del Milan e della Nazionale riparte da Reggio Emilia. "Avendo fatto il calciatore ad alto livello, tutti i giorni ho avuto pressione e giudizio addosso. Mi manca l'adrenalina del campo, non posso fare a meno della competizione e questo mi riporta a mettermi in gioco" ha aggiunto.

Sulla panchina del Lecce può finire a sorpresa Pippo Inzaghi, reduce dalla cavalcata fino ai playoff con la Reggina. Riformerebbe la coppia dei fratelli-allenatori in Serie A insieme a Simone e raccoglierebbe l'eredità di Baroni. Decisivo, in questo senso, un incontro che ci sarà nei prossimi giorni tra Baroni e Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce. Il tecnico, dopo la salvezza, sta ragionando: ha offerte dalla Serie B e non ha ancora sciolto la riserva sul futuro. Ascolta le news della mattina