Italia, Napoli, Inter e Ferrari: le ultimissime

Niente finale di Nations per l'Italia. Garcia è il nuovo tecnico del napoli. Inter pronta a trattenere Acerbi e De Vrij. Leclerc vede un futuro roseo per la Ferrari

ROMA - La Spagna batte 2-1 l'Italia nella seconda semifinale di Nations League disputata allo stadio De Grolsch Veste di Enschede. Al vantaggio degli iberici con Yeremy Pino al 3', replica Ciro Immobile su rigore all'11'; di Joselu all'88' il gol che decide il match. Gli iberici sfideranno domenica 18 giugno la Croazia per il titolo; mentre gli azzurri, sempre domenica, giocheranno contro i padroni di casa dell'Olanda per il terzo posto.

Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli. Lo ha annunciato il club campione d'Italia con una nota sul proprio sito ufficiale. "Aurelio De Laurentiis ha il piacere di annunciare che il signor Rudi Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli. A lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo". Lo stesso allenatore si è detto “motivato e ambizioso”.

L'Inter è pronta a ripartire con Stefan De Vrij e Francesco Acerbi. L'obiettivo è trattenere entrambi i difensori e, in questo senso, c'è stato un incontro in sede con Federico Pastorello, agente dei due giocatori. L'olandese è in scadenza di contratto, ma c'è un accordo di massima tra le parti per un rinnovo biennale fino al 30 giugno 2025. Diverso, invece, il discorso di Acerbi, arrivato la scorsa estate dalla Lazio in prestito con diritto di riscatto a 4 milioni di euro. Voluto fortemente da Simone Inzaghi, il difensore è stato uno dei protagonisti del finale di stagione: bisognerà trovare la strategia migliore, ma la volontà comune è di proseguire insieme come ha confermato l'agente di entrambi Pastorello.

"La macchina è stata esaminata e non c'erano problemi. A Barcellona è stato un fine settimana difficile soprattutto per me. Non siamo soddisfatti di dove siamo, ma c'è una direzione e questo mi dà fiducia e mi porta a credere nel progetto". Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc in conferenza stampa alla vigilia delle prime due sessioni di prove libere del Gp del Canada.